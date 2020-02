Ark: Genesis hat holprigen Release, viele Spieler enttäuscht vom DLC

Der Release des neuen Ark-DLCs Genesis hat in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar stattgefunden. Ursprünglich sollte der Download um 01:00 beginnen, tatsächlich ging es aber erst gegen 04:30 los. Entwickler Studio Wildcard hatte auf Twitter kurzfristig eine weitere Verschiebung angekündigt.

Der Launch in den USA sollte um 18:30 Pacific Standard Time stattfinden. Die Verzögerung führte dazu, dass Spieler in den USA erst am späten Abend mit dem Download beginnen konnten.

Dieser Umstand macht sich in zahlreichen negativen Kommentaren sowie einer Vielzahl negativer Steam-Reviews für Ark: Genesis bemerkbar. Während vor dem Release noch überwiegend positive Stimmung herrschte, häufen sich nach dem Release die Daumen nach unten.

Update: Still no word of an apology or even a slight show of sympathy, despite @survivetheark messing up another launch. People trust you, and organise events/childcare/content/time off work, around timings YOU give. You HAVE to take responsibility and address it, not ignore it!