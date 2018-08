Artifact - Valves Dota-Kartenspiel geht im Oktober in die Beta

Mit Artifact: The Dota Card Game steigt Valve am 28. November 2018 in den Ring der digitalen Kartenspiele. Auf Twitter haben die Entwickler nun den Start der Beta angekündigt. Anstelle eines präzisen Datums nannten sie jedoch nur den Monat: Oktober.

Besucher der Dota-2-Weltmeisterschaft The International 2018 (TI8) erhalten eine kostenlose Kopie des Spiels sowie Zugang zur Beta, auch Besucher der PAX West bekommen einen Beta-Key. Damit ist jedoch ungeklärt, ob Valve zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Open Beta veranstaltet oder es bei der Closed Beta bleibt.

Everyone attending #TI8 will receive a copy of Artifact and beta access which will begin in October. The game keys at #PAXWest will also grant beta access.