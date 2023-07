Nach 10 Jahren: Spieler findet in altem Assassin's Creed geheime Zwischensequenz

Es muss so frustrierend sein, wenn du dir als Entwickler richtig viel Mühe mit winzig kleinen Details gibst, die vielleicht nur 0,00001 Prozent der Spielerschaft sehen. Das neue Baldur's Gate 3 schreibt sich das sogar bewusst auf die Fahne, aber es gab natürlich auch früher schon richtig ausgefuchste Details in Spielen. Beispielsweise fallen Patronenhülsen in Ratchet and Clank sogar in die Fugen des Bodens. Und in The Witcher 3 reagiert Geralt anders auf den Schuhputzer, wenn er selbst keine Schuhe trägt.

Ein anderes lustiges Detail tauchte jetzt nach über 10 Jahren auf YouTube auf. Ein Spieler namens StealthyWiley hat im uralten Assassin's Creed: Brotherhood eine geheime Zwischensequenz erspäht. In einer Nebenmission jagt Ezio einen korrupten Kardinal und stößt ihm nach einer fulminanten Verfolgungsjagd eigentlich die Klinge oder eine Pistolenkugel in den Pansen. Regulär sieht das so aus (ab Minute 7:42):

Wenn ihr den Priester allerdings am Kragen packt und über das Geländer werft, läuft die Sequenz anders ab. Ezio fängt den stürzenden Feind in letzter Sekunde auf und der Gegner jault hoffnungsvoll Du hast mich gerettet! , nur um zum eigenen Leidwesen festzustellen: Ezio hat nur nach der Halskette des Kardinals gegriffen, weil er den Gegenstand daran braucht. Ihr seht die ganze Sequenz hier:

Und wir wissen, was euch jetzt unter den Nägeln brennt: Pff, ich kannte die Sequenz schon lange, ist überhaupt nicht neu!!! Aber bevor ihr den wütenden Kommentar abschickt, zwei Punkte:

Super, dass ihr die Sequenz schon kanntet. Wir freuen uns für euch. Das Video des unbekannten YouTubers hat über Nacht 70.000 Abrufe gemacht, die Resonanz ist durch die Bank positiv, es gibt also viele Menschen da draußen, die die Sequenz noch nicht kannten. Und für die existiert diese kleine Meldung hier.

Assassin's Creed: Brotherhood hat mittlerweile stolze 13 Jahre auf dem Buckel, es war damals der zweite Teil mit dem legendären Assassinen Ezio - und das erste AC überhaupt mit einem Multiplayer, der leider längst in Vergessenheit geraten ist. Vermisst ihr die alten Ezio-Spiele? Ja? Nein? Vielleicht? Denkt ihr, dass Mirage zumindest den Gameplay-Glanz von einst zurückbringt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.