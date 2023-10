Assassin's Creed Mirage: Spieler stolpert über Fehler - und die Fans wollen prompt ein ganzes Spiel dazu

Durch diesen Bug wirkt Assassin's Creed Mirage auf den ersten Blick wie ein ganz anderes Spiel.

Mit Assassin’s Creed Mirage besinnt sich Ubisoft auf die anfänglichen Stärken der Spielereihe und fokussiert sich mehr auf Elemente wie Stealth-Gameplay. Ein Reddit-Nutzer hat nun einen Bug entdeckt, mit dem sich das Spiel versehentlich sogar bis zu Prince of Persia zurückbesinnt.

Viele Fans sind so begeistert davon, dass sie sich ein ganzes Assassin’s-Creed im Stil des Spielfehlers wünschen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

AC aus einer neuen Perspektive

Assassin’s Creed Mirage ist ein Third-Person-Action-Adventure, bei dem die virtuelle Kamera stets nahe am Protaginsten Basim schwebt. Der Reddit-Nutzer SplashDMG126 ist nun allerdings über einen Bug gestolpert, der das ändert. Der Spielfehler sorgt dafür, dass die Kamera weit raus zoomt und um Basim als Ankerpunkt rotiert.

In diesem Video könnt ihr euch selbst ein Bild davon verschaffen, wie das ganze aussieht:

Die semi-isometrische Kameraperspektive erinnert viele Fans an die alten Prince-of-Persia-Spiele, die ebenfalls von Ubisoft entwickelt wurden. Aber auch an Titel wie Diablo 4 und Baldur’s Gate 3, die sich einer ähnlichen Perspektive bedienen. Die Kommentare sind äußerst positiv. So schreibt zum Beispiel der Reddit-Nutzer huntexlol:

Ich kann nicht beschreiben, wie verdammt cool das ist. Oh mein Gott, jemand muss das so schnell wie möglich verwirklichen.

Andere Nutzerinnen und Nutzer äußern sich ähnlich. Der Beitragsersteller SplashDMG126 fantasiert bereits über ein Assassin’s Creed mit richtiger isometrischer Perspektive und führt das Action-Abenteuer Seven: The Days Long Gone als spielerisches Vorbild an. Ähnlich geht es anderen Nutzern, die ebenfalls ein ganzes Spiel fordern.

Wie kann ich den Bug selbst auslösen?

Wie der Bug ausgelöst wird, ist derzeit nicht bekannt. Ein Assassin’s Creed in semi-isometrischer Perspektive von Ubisoft ist ebenfalls sehr unwahrscheinlich, auch wenn sie mit Chronicles bereits andere Perspektiven ausprobiert haben. Das Gleiche gilt für eine nachträgliche Implementierung in das Spiel Es bleibt nur zu hoffen, dass die Community eine in absehbarer Zeit eine Mod auf die Beine stellt, mit der ihr die Kamera ändern könnt.

Was haltet ihr von dem Spielfehler? Hättet ihr auch Interesse an einem Assassin's Creed in isometrischer Perspektive? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!