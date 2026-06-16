Assassin's Creed Shadows bekommt jetzt schon sein letztes Update - und da steckt nochmal ’ne Menge drin

Assassin's Creed Shadows bekommt heute sein letztes Content-Update. DLCs wird's nicht mehr geben.

Dass Assassin's Creed Shadows aufgrund der aktuellen Finanzkrise bei Publisher Ubisoft wohl nicht im gleichen Umfang mit Updates und neuen Inhalten versorgt wird, wie etwa sein Vorgänger Valhalla, hatte sich bereits eine ganze Weile abgezeichnet.

Jetzt ist klar: Statt den ursprünglich einmal angekündigten zwei Jahren an Post-Launch-Content ist mit dem heutigen Update 1.1.11 nach etwas mehr als einem Jahr Schluss mit dem inhaltlichen Support für Shadows. Unser Japan-Experte Jesko findet, dieses voreilige Begräbnis hat das Japan-Abenteuer eigentlich nicht verdient, denn Shadows war einer der besten Serienteile seit Langem.

Großes Finale mit Augenklappe

Zum großen Finale von Shadows haben die Entwickler zum Glück aber noch einmal ein dickes Content-Paket geschnürt, um das Spiel gebührend in den Ruhestand zu verabschieden. Da die letzten Story-Drops eher mager ausfielen, gibt’s mit dem Story-Kapitel »Black Tides« in puncto Handlung jetzt einen Nachschlag.

In der neuen Questreihe machen zwei besonders berüchtigte Templer-Killer Jagd auf Naoe und Yasuke, weil diese einmal zu oft die Pläne des Geheimbundes in Japan vereitelt haben. Nach Informationen des AC-Analysten Access the Animus handelt es sich bei den beiden Templern um Eamon Hathaway und Nirmala – zwei Vollstrecker der Eliteeinheit Black Cross.

Um das neue Story-Kapitel zu starten, müsst ihr zuvor die Hauptstory von Shadows sowie die beiden Story-Drops A Critical Encounter und A Puzzlement abgeschlossen haben. Der Besitz der Erweiterung Claws of Awaji ist nicht erforderlich.

4:49 Assassin's Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand

Autoplay

Das ist aber noch nicht alles: Für besonders geübte Assassinen kommt mit den Domains außerdem ein neuer Herausforderungsmodus ins Spiel, in dem ihr bei steigenden Schwierigkeitsgraden und immer mehr Modifikatoren in speziellen Animus-Levels um einzigartige Ausrüstung kämpft. Neben kleineren Bugfixes und Interface-Anpassungen gibt es zur Feier des bevorstehenden Stapellaufs von Black Flag Resynced zudem neue Piraten-Outfits für Naoe und Yasuke.

Der Patch erscheint im Laufe des 16. Juni voraussichtlich gegen 16:00 Uhr deutscher Zeit für alle Plattformen - außer die Nintendo Switch 2. Der Release für Switch wurde von Ubisoft kurzfristig verschoben und soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Patch-Größen für alle Plattformen:

Xbox Series X/S: 26.1 GB

PlayStation 5: 10.01 GB

PC (Uplay): 21.69 GB

Steam: 10 GB

MAC: 9 GB

Nintendo Switch 2: 9.5 GB

Was sagt die Community zum Support-Ende?

In den Kommentaren unter der Ankündigung des letzten Patches auf Reddit bedauern viele Fans das schnelle Ende des Post-Launch-Contents für Shadows. Viele – einschließlich unseres Autors Jesko – hätten sich noch einen zweiten großen DLC mit noch mehr Handlung gewünscht. Denn gerade der Story-Aspekt kam Spielern in Shadows noch etwas zu kurz.

Insgesamt habe das Team bei Ubisoft Quebec jedoch deutlich bewiesen, dass es gute Assassin's Creeds machen könne. Für die Zukunft wünschen die User den Entwicklern trotz der aktuell unsicheren Umstände bei Ubisoft jedenfalls alles Gute. Ein Wunsch, dem auch wir uns anschließen. In der obigen Linkbox lest ihr mehr zum Thema.