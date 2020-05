Assassin's Creed Valhalla ist mittlerweile offiziell angekündigt, inklusive Cinematic-Trailer und eines Gameplay-Teasers, der für Frust unter den Spielern sorgte. Schon zuvor war klar: Es geht in die Ära der Wikinger, wir werden selbst als mächtiger Krieger plündernd und brandschatzend über das mittelalterliche England herfallen - oder eben als Kriegerin!

Denn wie schon beim Vorgänger Assassin's Creed: Odyssey haben wir erneut die freie Wahl, ob wir als weiblicher oder männlicher Hauptcharakter spielen wollen. Während wir in Odyssey zwischen Alexios und Kassandra wählen konnten, hat unsere Spielfigur in AC Valhalla aber nur einen Namen: Eivor.

Update vom 14. Mai 2020:

Wir haben die Analyse zu weiblichen Wikingern und einige weitere neue Details & Verlinkungen ergänzt.

Wer also ist der Held oder die Heldin?

Der Creative Director von Assassin's Creed Valhalla, Ashraf Ismail, bringt es wie folgt auf den Punkt:

"Assassin's Creed Valhalla ist die Reise von Eivor. Spieler erhalten innerhalb dieses Rahmens ihre eigene Stimme. Sie können entscheiden, ob sie Eivor männlich oder weiblich spielen möchten."

Eivor ist in Skandinavien übrigens eigentlich ein rein weiblicher Vorname, der heute vor allem in Norwegen gebräuchlich ist. Beim bärtigen männlichen Protagonisten haben die Eltern also eine etwas eigenartige Namenswahl getroffen - das dürfte Nicht-Norwegern aber nicht weiter auffallen.

Noch viel mehr Infos aus unserem Interview mit Ashraf Ismail und alles, was es über das neue Assassin's Creed zu wissen gibt, lest ihr in unserer großen Vorschau bei GameStar Plus:

104 46 Mehr zum Thema Assassin’s Creed Valhalla wird Ubisofts Schicksalsspiel

Außerdem nehmen wir den Cinematic-Trailer Detail für Detail auseinander. Dort steckt nämlich bereits eine ganze Menge drin.

Wie sieht die weibliche Version von Eivor aus?

In den Trailern und auf Screenshots war bislang nur der männliche Eivor wirklich genau zu sehen. Aber wie sieht den nun das weibliche Pendant aus? Wer die Heldin kennenlernen will, muss aktuell noch einen Blick auf die Collector's Edition zu AC Valhalla werfen, die wir als Teil der Übersicht aller Editionen des Spiels ausführlich vorstellen.

Die Heldin steht hier entschlossen auf ihrem Schiff, schwinkt eine Axt und wird von ihrem Raben Synin begleitet, der diesmal die Rolle des Adlers übernimmt und die Umgebung auskundschaftet. Sie trägt blondes, zu Zöpfen geflochtenes Haar und einen Undercut. Die Rasur schafft hier Platz für ein Tattoo, das passenderweise einen Raben darzustellen scheint. Auch die weibliche Eivor ist damit eindeutig eine Kriegerin.

Wie realistisch waren weibliche Wikinger-Kriegerinnen?

Dieser Frage geht Kollegin Ann-Kathrin von der GamePro nach und analysiert auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen wie glaubwürdig Eivor als Heldin im historischen Kontext wäre:

0 0 Mehr zum Thema Das sagt die Forschung zu Wikinger-Kriegerinnen

Auch unser Geschichtsexperte Fabiano versucht sich an einer Analyse, geht aber eher darauf ein, warum das historische Setting so spannend als Szenario für ein Assassin's Creed ist.

Was unterscheidet die weibliche und die männliche Figur?

Der gleiche Name für beide Figuren ist sinnbildlich für die Unterschiede, die uns mit einem männlichen oder weiblichen Charakter in puncto Story erwarten: keine!

Die Hauptcharaktere erleben die gleiche Geschichte, erledigen die gleichen Quests und verprügeln die gleichen Engländer, wenn wir das als Spieler so wollen. Auch in puncto schwere Rüstungen und Waffen bestehen keine sichtbaren Unterschiede:

In Assassin's Creed Odyssey dagegen war die Story leicht abgewandelt, je nachdem, ob wir als Alexios oder Kassandra gespielt haben. In der Story nahmen die beiden zudem jeweils ihren eigenen Platz ein, da beide als Geschwisterpaar Teil der Erzählung sind. Ja, sie traten sogar in der Geschichte des jeweils anderen auf!

124 4 Mehr zum Thema Assassin's Creed: Valhalla - Alles zu Gameplay, Story und mehr

Das wird in Assassin's Creed Valhalla nicht passieren, da Held und Heldin ein und die selbe Rolle spielen. Auch gameplay-technisch gibt es keine Unterschiede, demnach ist die Wahl des Geschlechts hier rein kosmetisch. Apropos Kosmetik: Ihr dürft diesmal eure Figur auch umfassend anpassen und Tattoos, Frisur oder auch Kleidung ändern.

Mehr zu Protagonist oder Protagonistin findet ihr in unserem Story-Special: Denn über Eivor gibt es jetzt bereits sehr viel zu sagen.