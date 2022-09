Assassin's Creed Valhalla wird noch dieses Jahr Eivors Geschichte ein Ende setzen

Aktuell bricht eine Flut über uns herein. Eine Welle, die nahezu vollständig aus neuen Assassin's-Creed-Spielen besteht. Bei der Ubisoft Forward wurden am 10. September immerhin ganze fünf neue Ableger angekündigt.

Das sorgt natürlich für Aufmerksamkeit, doch zwischen all diesen Neuankündigungen ist eine fast schon komplett untergegangen. Denn das aktuellste Assassin's Creed geht auf sein Ende zu. Für Valhalla wurde nebenbei das letzte Update angekündigt, das auf den Namen The Last Chapter hört.

Den Trailer dazu gibt es direkt hier zu sehen und danach reden wir ein wenig darüber, was euch genau erwartet:

Sexismus-Probleme bei Ubisoft Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Es geht um Sexismus-Probleme und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Ubisoft hat inzwischen einige Personen aus der Führungsebene entfernt und zu den Vorwürfen Stellung bezogen.

Alle Infos zu The Last Chapter

Wann ist der Release?

The Last Chapter ist ein komplett kostenloses Update und soll noch 2022 erscheinen. Ein genaues Datum hat Ubisoft aber nicht angekündigt. Im Stream war von den nächsten Monaten die Rede. Ein wenig poetisch wäre es ja schon, wenn das Release-Datum der 10. November wäre. An diesem Tag vor zwei Jahren hat Valhalla immerhin das Licht der Welt erblickt.

Was bietet The Last Chapter?

The Last Chapter wird kein großer DLC wie Belagerung von Paris, Zorn der Druiden oder Die Zeichen Ragnaröks. Stattdessen bekommen alle Besitzer von Assassin's Creed Valhalla das Update komplett kostenlos überreicht. Inhaltlich soll es sich hierbei um eine ganz neue Questreihe handeln.

Laut Ubisoft soll diese Quest alle losen Story-Enden zusammenführen, die sich im Verlauf des Spiels aufgetan haben. Eivor wird also ein weiteres Mal auf bekannte Charaktere treffen und höchstwahrscheinlich wird auch Odin wieder eine wichtige Rolle spielen. Da das Update aber kostenlos ist, werden Story-Abschnitte der großen DLCs sehr wahrscheinlich nicht umfangreich aufgegriffen.

Im Kern geht es darum, dass Eivor sich von allen verabschiedet und eine neue Reise in weit entfernte Länder antritt.