Die E3 2021 dürfte Valhalla-Fans erfreut haben: Assassin's Creed Valhalla wird auch 2022 noch mit großen neuen DLCs, kostenlosen Updates und Content-Erweiterungen versorgt. Aber bis zum nächsten Jahr müsst ihr natürlich gar nicht warten - die nächste große Erweiterung Belagerung von Paris steht bereits im Sommer 2021 an. Und jetzt gibt es außerdem einen dicken Patch, der das Hauptspiel mit neuen Inhalten bestückt.

Update 1.2.2 bringt sogenannte Mastery Challenges, überarbeitet die Flussüberfälle und erweitert Eivors Arsenal um neue Fähigkeiten. Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Neuerungen und Fixes auf einen Blick, die kompletten (und sehr ausführlichen) Patch Notes gibt's wie immer auf Seite 2.

Die wichtigsten Neuerungen von Patch 1.2.2

Patch 1.2.2 wird am 15. Juni 2021 gegen 13 Uhr aufgespielt. Die Größe des Downloads variiert je nach Plattform. Mehr dazu weiter unten - erstmal die wichtigsten Neuerungen:

Neue Mastery Challenges : In der Open World finden sich jetzt diverse Schreine, die euch zu sogenannten Mastery Challenges teleportieren. Dort müsst ihr Tests der Stärke, des Schleichens oder des Schießens bewältigen, um einzigartige Belohnungen und Fähigkeiten freizuschalten. Ab Power-Level 221 möglich.

: In der Open World finden sich jetzt diverse Schreine, die euch zu sogenannten Mastery Challenges teleportieren. Dort müsst ihr Tests der Stärke, des Schleichens oder des Schießens bewältigen, um einzigartige Belohnungen und Fähigkeiten freizuschalten. Ab Power-Level 221 möglich. Überarbeitete River Raids : Flussüberfälle auf höheren Alarmstufen werfen bessere Beute ab. Außerdem wurde die Balance der Jomswikinger überarbeitet.

: Flussüberfälle auf höheren Alarmstufen werfen bessere Beute ab. Außerdem wurde die Balance der Jomswikinger überarbeitet. Mounted Archer : Mit diesem neuen Skill könnt ihr den Bogen auch beim Reiten benutzen. Sehr nützlich!

: Mit diesem neuen Skill könnt ihr den Bogen auch beim Reiten benutzen. Sehr nützlich! Shield Master : Eivor blockt mit diesem neuen Skill für kurze Zeit mit dem Schild Schaden aus allen Richtungen.

: Eivor blockt mit diesem neuen Skill für kurze Zeit mit dem Schild Schaden aus allen Richtungen. Unstoppable : Eivors Sprint wird mit diesem neuen Skill unblockbar und schickt Feinde auf die Bretter. Kostet Ausdauer.

: Eivors Sprint wird mit diesem neuen Skill unblockbar und schickt Feinde auf die Bretter. Kostet Ausdauer. Runen-Liste : Die Größe der Runenliste wächst von 100 auf 300 Items.

: Die Größe der Runenliste wächst von 100 auf 300 Items. Bugfixes: Es wurden Unmengen von Quest-, Balancing- und Open-World-Bugs angegangen.

Wie groß ist der Download?

Hier die Downloadgrößen je nach Plattform:

PC : 14 GB

: 14 GB Xbox Series X|S : 18,7 GB

: 18,7 GB Xbox One : 13,5 GB

: 13,5 GB PS5 : 5,3 GB

: 5,3 GB PS4: 5 bis 13 GB je nach Region

Bereits mit dem letzten Patch haben wir Assassin's Creed Valhalla aufgewertet. Das Spiel hat viele Bugs der Release-Fassung hinter sich gelassen, wurde um neue Inhalte erweitert und auch der erste DLC liefert mehr von dem, was die Fans schon am Hauptspiel mögen. Alle Infos zu kommenden DLCs findet ihr in unserer Übersicht zu DLC-Inhalten von Assassin's Creed Valhalla.