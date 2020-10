Etwa einen Monat vor dem Release von Assassin's Creed Valhalla hat Ubisoft die Systemanforderungen des Action-Rollenspiels enthüllt. Und das nicht nur einmal, sondern wie mittlerweile von dem Entwickler gewohnt äußerst umfangreich: Er gibt die benötigte Hardware für eine Reihe von verschiedenen Auflösungen und Frameraten an.

Das braucht ihr für Assassin's Creed Valhalla

Wenn ihr die Grafik ganz runterstellt und euch mit nur niedrigen Details zufrieden gebt, dann könnt ihr den Open-World-Titel bereits auf einem durchaus betagten System spielen. Selbst für Full HD mit 60 fps bei hohen Details sollen 8,0 GByte RAM genügen. Allerdings sind Windows 10 und DirectX 12 Pflicht.

Die 4K-Voraussetzungen verlangen schließlich die zu erwartende moderne Hardware. Außerdem empfiehlt Ubisoft für alle Konfigurationen eine SSD, auch wenn bei den Mindestanforderungen primär eine HDD genannt wird.

In Sachen Speicherplatz konnten sich die Vermutungen basierend auf dem Xbox Store bestätigen: Ihr benötigt etwa 50 GByte. Gerade für Spieler mit einer schwächeren Internetleitung ist das natürlich immer noch eine Menge. Im Vergleich mit anderen AAA-Titeln, die nicht selten mehr als 100 GByte verlangen, ist die Größe von Valhalla aber noch recht überschaubar.

Mindestvoraussetzungen - 30 FPS (1080p, niedrige Details)

Prozessor (AMD / Intel): Ryzen 3 1200 - 3.1 Ghz / Core i5 4460 - 3.2 Ghz

(AMD / Intel): Ryzen 3 1200 - 3.1 Ghz / Core i5 4460 - 3.2 Ghz RAM: 8,0 GByte (Dual-Channel Mode)

8,0 GByte (Dual-Channel Mode) Grafikkarte (AMD / Nvidia): Radeon R9 380 - 4,0 GByte / Geforce GTX 960 - 4,0 GByte

(AMD / Nvidia): Radeon R9 380 - 4,0 GByte / Geforce GTX 960 - 4,0 GByte Festplatte: 50 GByte HDD (SSD empfohlen)

50 GByte HDD (SSD empfohlen) Betriebssystem: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) DirectX Version: DirectX 12

Empfohlene Voraussetzungen - 30 FPS (1080p, hohe Details)

Prozessor (AMD / Intel): Ryzen 5 1600 - 3.2 Ghz / Core i7-4790 - 3.6 Ghz

(AMD / Intel): Ryzen 5 1600 - 3.2 Ghz / Core i7-4790 - 3.6 Ghz RAM: 8,0 GByte (Dual-Channel Mode)

8,0 GByte (Dual-Channel Mode) Grafikkarte (AMD / Nvidia): Radeon RX 570 - 8,0 GByte / Geforce GTX 1060 - 6,0 GByte

(AMD / Nvidia): Radeon RX 570 - 8,0 GByte / Geforce GTX 1060 - 6,0 GByte Festplatte: SSD (50,0 GByte)

SSD (50,0 GByte) Betriebssystem: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) DirectX Version: DirectX 12

Empfohlene Voraussetzungen - 60 FPS (1080p, hohe Details)

Prozessor (AMD / Intel): Ryzen 7 1700 - 3.0 Ghz / Core i7 6700 - 3.4 Ghz

(AMD / Intel): Ryzen 7 1700 - 3.0 Ghz / Core i7 6700 - 3.4 Ghz RAM: 8,0 GByte (Dual-Channel Mode)

8,0 GByte (Dual-Channel Mode) Grafikkarte (AMD / Nvidia): Radeon RX Vega 64 - 8,0 GByte / Geforce GTX 1080 - 8,0 GByte

(AMD / Nvidia): Radeon RX Vega 64 - 8,0 GByte / Geforce GTX 1080 - 8,0 GByte Festplatte: SSD (50,0 GByte)

SSD (50,0 GByte) Betriebssystem: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) DirectX Version: DirectX 12

2K Voraussetzungen - 30 FPS (1440p, sehr hohe Details)

Prozessor (AMD / Intel): Ryzen 7 2700X - 3.7 Ghz / i7 - 7700 - 3.6 Ghz

(AMD / Intel): Ryzen 7 2700X - 3.7 Ghz / i7 - 7700 - 3.6 Ghz RAM: 16 GB (Dual-Channel Mode)

16 GB (Dual-Channel Mode) Grafikkarte (AMD / Nvidia): Radeon RX Vega 56 - 8,0 GByte / Geforce GTX 1070 - 8,0 GByte

(AMD / Nvidia): Radeon RX Vega 56 - 8,0 GByte / Geforce GTX 1070 - 8,0 GByte Festplatte: SSD (50,0 GByte)

SSD (50,0 GByte) Betriebssystem: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) DirectX-Version: DirectX 12

2K Voraussetzungen - 60 FPS (1440p, sehr hohe Details)

Prozessor (AMD / Intel): Ryzen 5 3600X - 3.8 Ghz / i7 - 8700K - 3.7 Ghz

(AMD / Intel): Ryzen 5 3600X - 3.8 Ghz / i7 - 8700K - 3.7 Ghz RAM: 16 GB (Dual-Channel Mode)

16 GB (Dual-Channel Mode) Grafikkarte (AMD / Nvidia): Radeon RX 5700 XT - 8,0 GByte / Geforce RTX 2080 Super - 8,0 GByte

(AMD / Nvidia): Radeon RX 5700 XT - 8,0 GByte / Geforce RTX 2080 Super - 8,0 GByte Festplatte: SSD (50,0 GByte)

SSD (50,0 GByte) Betriebssystem: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) DirectX-Version: DirectX 12

4K Voraussetzungen - 30 FPS (2160p, Ultra High)

Prozessor (AMD / Intel): Ryzen 7 3700X - 3.6 Ghz / Core i7 9700K - 3.6 Ghz

(AMD / Intel): Ryzen 7 3700X - 3.6 Ghz / Core i7 9700K - 3.6 Ghz RAM: 16,0 GByte (Dual-Channel Mode)

16,0 GByte (Dual-Channel Mode) Grafikkarte (AMD / Nvidia): Radeon RX 5700 XT - 8,0 GByte / Geforce RTX 2080 - 8,0 GByte

(AMD / Nvidia): Radeon RX 5700 XT - 8,0 GByte / Geforce RTX 2080 - 8,0 GByte Festplatte: SSD (50,0 GByte)

SSD (50,0 GByte) Betriebssystem: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) DirectX-Version: DirectX 12

Interessant ist, dass für das Spielen in 1440p mit 60 FPS in Form der RTX 2080 Super eine leicht schnellere Karte als für das Spielen in 4K mit 30 FPS angegeben wird (RTX 2080). Es kann aber auch sein, dass hier nur in 4K das angehängte »S« vergessen wurde.

Wie der Blick auf unsere aktuellen Grafikkarten-Benchmarks zeigt, ist der Anspruch an die Hardware (beziehungsweise primär die Grafikkarte) beim Spielen in 1440p mit 60 FPS grundsätzlich ähnlich hoch wie beim Spielen in 4K mit 30 FPS.

Mehr Infos zu Assassin's Creed Valhalla

Passend mit der Veröffentlichungen der Systemanforderungen haben wird unsere zweite Preview zu dem Spiel veröffentlicht und schildern euch so unsere Eindrücke, nachdem wir den Titel noch einmal sechs weitere Stunden anspielen konnten.

121 9 Mehr zum Thema Assassin’s Creed Valhalla zeigt endlich seine Stärken

Bis zum geplanten Veröffentlichungstermin selbst dauert es derweil nicht mehr lange. Schon am 10. November 2020 sollt ihr selbst Hand anlegen können.