Das nächste Assassin's Creed wird den Untertitel Valhalla tragen und Spieler in ein neues Wikinger-Szenario entführen. Etwas, über das aufmerksame Spieler von The Division 2 dank eines unauffällig platzierten Teasers schon viel eher Bescheid wussten. Doch wie Ubisoft jetzt erklärt, war dieser Hinweis auf das kommende Wikinger-Assassin's-Creed gar nicht so offiziell geplant.

Wie wurde Valhalla in The Division 2 angeteasert?

Wir erinnern uns: In einem Museum in The Division 2 könnt ihr ein Poster erspähen, auf dem ein Krieger mit einer weiß-roten Robe zu sehen ist. In einer Hand hält er einen Speer, in der anderen eine Kugel, die an den Edenapfel aus Assassin's Creed erinnert. Über ihm prangt der Schriftzug »Valhalla«.

Für die Fans war klar: Das ist ein Teaser! Immerhin munkelte man bereits zu dieser Zeit darüber, dass Ubisoft euch in das Zeitalter der Wikinger verfrachten will. Und wie sich nun herausstellte, sollte die Fans recht behalten: Der Schriftzug »spoilerte« den exakten Titel des nächsten Assassin's Creed!

Der Teaser war »reiner Zufall«

Mit der offiziellen Ankündigung von Assassin's Creed Valhalla bricht der Entwickler nun sein Schweigen und erklärt gegenüber der Webseite Stevivor: Der Teaser war eigentlich gar keiner. Zu dieser Zeit soll der neue Ableger noch nicht einmal einen festen Namen gehabt haben.

Wie kam das Bild ins Spiel? Das Wikinger-Bild schaffte es nur ins Spiel, weil The Division in Schweden entwickelt wird und das Team etwas von seiner nordischen Kultur einbauen wollte. Ubisoft kann nicht einmal sagen, ob der verantwortliche Künstler etwas von der bevorstehenden Ankündigung von AC Valhalla wusste.

Mittlerweile sind die meisten Mysterien rund um den nächsten Teil der Meuchelmörderreihe gelüftet. Neben dem Setting kennen wir den Hauptcharakter und auch manch Detail zum Gameplay. Unter anderem werden eine Reihe von Features der älteren Teile zurückkehren, die manch Fan in jüngster Vergangenheit schmerzlich vermisste.