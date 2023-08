Baldur's Gate 3: Gerade könnt ihr beide Vorgänger im Sale für je 4 Euro abstauben

Für gerade mal 8 Euro könnt ihr hunderte Stunden in der Welt von Dungeons & Dragons verbringen.

Noch nie zuvor haben wir einem Spiel eine so hohe Bewertung gegeben wie Baldur’s Gate 3 und auch die Steam-Community ist mit 96 Prozent positiven Steam-Bewertungen mehr als begeistert. Doch auch die beiden Vorgänger haben es mehr als in sich.

Jetzt habt ihr die Chance, sie mehr als günstig abzustauben, denn aktuell gibt es Baldur’s Gate 1 und 2 in der Enhanced Edition auf GoG jeweils für gerade mal 4 Euro.

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

6:17 Baldur's Gate: Enhanced Edition - Test-Video zum Rollenspiel-Remake - Test-Video zum Rollenspiel-Remake

Genre & Release: Rollenspiel | 16. Januar 2013

Rollenspiel | 16. Januar 2013 Rabatt & Preis: 75 Prozent reduziert | 4 statt 16 Euro

75 Prozent reduziert | 4 statt 16 Euro Hier geht's zum Angebot

Bei dem isometrischen Fantasy-Rollenspiel Baldur's Gate begebt ihr euch auf ein episches Abenteuer in der Welt von Dungeons and Dragons. Ihr bewegt euch in Echtzeit durch die lebhafte Welt, die Kämpfe sind jedoch rundenbasiert.

Die Enhanced Edition hübscht nicht nur die angestaubte Grafik von 1998 auf, sondern kommt auch mit zahlreichen weiteren Verbesserungen daher. Außerdem könnt ihr euch über neue Schwierigkeits-Optionen, die beiden Erweiterungen Tales of the Sword Coast und Siege of Dragonspear sowie weitere zusätzliche Herausforderungen freuen.

Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition

4:51 Baldur's Gate 2: Enhanced Edition - Test-Video zum Rollenspiel-Remake - Test-Video zum Rollenspiel-Remake

Auch bei Baldur's Gate 2 handelt es sich um ein isometrisches Fantasy-Rollenspiel in der Welt von D&D, bei dem ihr eure eigene Geschichte schreibt. Entweder zerstört ihr die dunkle Essenz oder ihr gebt euch eurer bösen Natur hin. Ihr entscheidet.

Auch hier wurde die Grafik des 2000 erschienenen RPG-Klassikers durch die Enhanced Edition verbessert. Des Weiteren enthält sie die Erweiterung Throne of Bhaal , neue Schwierigkeits-Optionen und neue Herausforderungen.

Habt ihr bereits Baldur's Gate oder Baldur's Gate 2 gespielt? Falls ja, wie fandet ihr die Rollenspiel-Klassiker? Seid ihr auch schon dazu gekommen, Baldur's Gate 3 auszuprobieren? Könnt ihr die guten Bewertungen nachvollziehen? Welche Rollenspiele könnt ihr noch empfehlen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!