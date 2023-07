Ihr bekommt gerade Baldur's Gate und 7 andere coole Rollenspiel für 10 Euro

Egal ob alt oder neu, das neue Humble Bundle rund um RPGs bietet euch tolle Dungeon und Dragons Kost.

Es dauert nicht mehr lang, dann können alle Anhänger von opulenten Rollenspielerfahrungen ihre Controller und Mäuse nutzen, um eine Schar von Helden durch die Länder von Baldur's Gate 3 zu lotsen. Sollte euch bis dahin das passende Spielmaterial fehlen, um die Zeit zu überbrücken, dann hätten wir hier eine Idee: das Humble Bundle Baldur's Gate and Beyond .

Was ist in dem Paket enthalten?

Für nur knapp zehn Euro kriegt ihr nicht nur Downloadcodes für die Enhanced Editions von Baldur's Gate 1 und 2 sowie für den neuentwickelten Zwischenteil Siege of Dragonspear, sondern auch das Partyrollenspiel-Meisterwerk Pathfinder: Wrath of the Righteous. Insgesamt umfasst das Paket diese Spiele:

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Neverwinter Nights: Complete Adventures

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Siege of Dragonspear

Baldur's Gate: Faces of Good and Evil

Baldur's Gate I: Enhanced Edition

Planescape: Torment Enhanced Edition

Icewind Dale: Enhanced Edition

Im folgenden Video erklären wir euch, weshalb der zweite Teil der Pathfinder Videospielreihe seinen Ahnen mehr als nur gerecht wird. Und wer noch mehr Details möchte, schaut am besten in unseren Test oder erfährt hier, weshalb André schon vor dem Spielstart ganz aus dem Häuschen ist.

14:56 Pathfinder: Wrath of the Righteous - Das Rollenspiel-Meisterwerk im Testvideo

Selbst für den erfahrensten Spieler unter uns dürfte die Zeitspanne bis Baldur's Gate 3 nicht reichen, um all diese Titel zu beenden. Aber selbst wenn es nur eine Kampagne von Neverwinter Nights sowie einige Stunden in Amn sind, die euch locken, lohnt sich das Bundle auf alle Fälle.

Und vielleicht kommt dann irgendwann der Moment, in dem sich der oder die ein oder andere an das Umfangsmonster Pathfinder: Wrath of the Rightous herantraut - quasi als eine Riesenportion Nachtisch für Baldur's Gate 3.

Und? Werdet ihr zuschlagen und euch das Paket sichern oder habt ihr als Rollenspiel-Veteranen ohnehin bereits alle Titel in eurer Steam- oder sonst wo liegenden Spielebibliothek? Welchen dieser Titel werdet ihr bis zum Release vom dritten Teil der legendären Reihe spielen, um euch einzustimmen? Ist es Neverwinter Nights oder doch Pathfinder? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!