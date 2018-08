Battlefield 5 - Battle-Royale-Modus wird nicht von Dice entwickelt

Dass Battlefield 5 einen Battle-Royale-Modus bekommt, ist seit der E3 2018 klar. Viel bekannt ist über "Battlefield Royale" allerdings noch nicht. Im aktuellen Gameplay-Trailer zur Rotterdam-Map, ist ganz am Ende lediglich ein kleiner Teaser zu sehen: Eine Feuerwand schließt sich immer enger um die Spielzone.

Jetzt hat sich Ben Walke, der Community-Lead für die Star-Wars-Spiele von EA (wie z.B. Battlefront 2), mit einem interessanten Detail via Reddit zu Wort gemeldet: Die Battle-Royale-Variante entsteht nicht beim Entwickler Dice. »[Battlefield V] Royale wird bei einem anderen Studio entwickelt, nicht bei Dice«, schreibt Walke.

Walke widersprach damit Vorwürfen, Entwickler seien von Battlefront 2 abgezogen worden, um den Modus zu entwickeln. Unklar ist, welches Studio stattdessen an der Last-Man-Standing-Version von BF5 arbeitet.

Fest steht jedoch, dass die Battle-Royale-Version von Battlefield 5 noch in einer frühen Entwicklungsphase ist und definitiv nicht zum Release fertig wird.

Battlefield 5 startet am 6. September 2018 in die Open Beta. Dann wird neben der aus der Alpha bekannten Norwegen-Map auch erstmals Rotterdam spielbar sein. Für Abonnenten von Origin Access Premier erscheint Battlefield 5 am 11. Oktober, der reguläre Release ist am 19. Oktober.