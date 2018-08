Am 6. September 2018 startet die offene Beta zu Battlefield 5. Das gibt Electronic Arts auf seiner offiziellen Webseite bekannt. Der Vorab-Download beginnt bereits am 03. September um 10 Uhr deutscher Zeit. durch den Preload könnt ihr die Daten im Vorfeld herunterladen und dann pünktlich am 06. September in die Open Beta starten.

Gute Nachrichten gibt es für Vorbesteller und Abonnenten von EA Access, Origin Access und Origin Access Premier. Sie dürfen die Beta bereits mit Vorabzugang ab dem 4. September spielen.

Zugleich hat EA die Multiplayer-Karten und -Modi für die offene Beta zu Battlefield 5 bekanntgegeben. Den Eroberungsmodus mit bis zu 64 Spielern spielt ihr auf den Karten Rotterdam (neu) oder Arktischer Fjord (bekannt aus der Alpha).

Hier kämpft ihr um die Kontrolle von strategisch wichtigen Positionen auf der Map und setzt Barrikaden, abschleppbare Geschütze und Squad-Verstärkungen ein.

Alle neuen Features von BF5 im Überblick

Große Operationen & Tides of War

Auch der Modus Grand Operations ist in der Open Beta spielbar, beschränkt sich aber auf zwei Spielrunden (sogenannte Tage). Jeder Tag stellt ein Match in einer übergreifenden Partie dar, insgesamt soll es bis zu vier Tage pro Map geben.

Die Aktionen der Spieler haben direkten Einfluss auf die nächste Runde. Bis zu 64 Spieler dürfen in der offenen Beta die Sub-Modi Luftladung und Durchbruch auf der Karte Arktischer Fjord ausprobieren.

Auch eine Preview-Version von Tides of War wird in der Beta enthalten sein. Die Entwickler bezeichnen Tides of War als "eine Reise durch den Zweiten Weltkrieg" - gemeint sind damit regelmäßig wechselnde Season-Inhalte für den Multiplayer, die das Premium-Modell ersetzen.

Ein fünfteiliges Kapitel steht allen Teilnehmern der Beta zur Verfügung. Spieler, die es erfolgreich beenden, erhalten eine exklusive Erkennungsmarke für das finale Spiel.

Battlefield 5 erscheint am 19. Oktober 2018. Nutzer von Origin Access Premier spielen die Vollversion bereits ab dem 11. Oktober, Käufer der Deluxe Edition dürfen sich ab dem 16. Oktober in die Schlacht stürzen.

