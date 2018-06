Battlefield 5 wird eine Closed Alpha für PC-Spieler abhalten. Dies bestätigte EAs Software Engineer Jim Hejl in einem Tweet, der wiederum einen Tweet von EA Help abbildet und folgenden Wortlaut hat: »Hi, es wird eine Closed Alpha für Battlefield 5 geben. Später diesen Monat [Juni] teilen wir weitere Details, aber wir können bestätigen, dass sie PC-exklusiv sein und in ausgewählten Regionen stattfinden wird.«

I don’t have any Closed Alpha details. Here’s what EA has said about it: pic.twitter.com/bHUVkCCIxk — Jim Hejl (@jimhejl) June 17, 2018

In einem inzwischen gelöschten Tweet äußerte Heijl zudem, dass die Keys für die Battlefield-5-Alpha per »Content Creation Contest« verlost werden. Demnach findet kein rein zufälliges Losverfahren statt, sondern es erhalten diejenigen Zugang zur Closed Alpha, die im Wettbewerb am besten abschneiden.

Unter Content Creation versteht man im Allgemeinen jegliche Art von nutzergeneriertem Inhalt, wie Bilder, Musikstücke oder Videos. Im Zusammenhang mit Computerspielen wird auch Fan-Art unter diesen Begriff gezählt.

Da der betreffende Tweet inzwischen wieder gelöscht wurde, gelten die Informationen zum Wettbewerb zumindest als unsicher. Wir haben bei Jim Heijl um eine Stellungnahme zu den Aussagen im gelöschten Tweet gebeten und werden diese Meldung updaten, wenn uns eine Antwort erreicht.

