Battlefield 5 muss sich schon seit seiner Ankündigung mit allerlei Ärger auseinandersetzen. Erst gefiel der Community der Stil des Spiels nicht, dann wurden immer mehr Beschwerden aufgrund der Gameplay-Mechaniken und des Belohnungssystems laut.

Aktuell scheint es so, als würde Battlefield 5 mehr neue Probleme bekommen, als es löst. Aber woran liegt das, und wird sich das noch ändern? Wir fassen die Probleme des Shooters zusammen und geben einen Ausblick, was Dice derzeit für den Multiplayer-Shooter plant.

Zunächst leiden auch die Entwickler unter der Quarantäne durch das Coronavirus, und das betrifft aktuell fast alle Bereiche. So konnte das Team nicht so viel wie geplant am April-Update arbeiten, das nun voraussichtlich im Mai erscheinen soll.

Das geschieht mit dem April-Update: Dice will dieses Update mit zukünftigen Patches verbinden und ein großes Update herausbringen, das dann auch die Inhalte des April-Patches beinhalten soll.

Das wären die Inhalte gewesen: Das Update sollte zwei neue Elite-Soldaten, Steve und Akira, hinzufügen und außerdem eine Handvoll Skins für Fahrzeuge und Soldaten bereithalten. Auch die Map-Rotation ist von der Verschiebung betroffen, so hätte die Karte Twisted Steel zum Beispiel als nächstes Teil des Outpost-Spielmodus werden sollen.

Einige Probleme klingen wirklich merkwürdig: Das wohl Skurrilste, das Spieler des Weltkriegs-Shooters derzeit beschäftigt, hat laut den Entwicklern mit der nicht näher spezifizierten »Technik« zu tun.

Doppelte XP - technisch nicht möglich? Fans forderten kürzlich, dass Dice als Entschädigung für das verschobene Update doppelte Erfahrungspunkte für bereits verfügbare Matches aktivieren könnte. Immerhin sind aufgrund der Corona-Krise aktuell potenziell mehr Spieler aktiv, das könnte dem Spiel also Auftrieb verschaffen. Über die Antwort von Community Manager Jeff Bradock via Reddit konnte sich die Community allerdings nur wundern:

Dieser Satz ist mittlerweile zum Stoff für Memes geworden und sorgt besonders in der aktiven Spieler-Community für Unverständnis.

Weitere technische Schwierigkeiten: Spieler forderten außerdem neue Spielmodi. Besonders die beliebten Modi Rush und Outpost wurden mehrfach genannt, um ein bisschen frischen Wind ins Spiel zu bringen. Doch auch hier konnte Braddock keine positive Rückmeldung geben:

Diesen Aussage nach ist es entsprechend unwahrscheinlich, dass die neuesten Fan-Wünsche allzu bald Berücksichtigung finden.

Battlefield 5 plagen außerdem einige nervige Bugs. Die bei der Community eher weniger beliebten Ribbons, die Erfahrungspunkte bringen und zur Erfüllung zahlreicher Objectives benötigt werden, wurden kürzlich wegen eines Defekts aus dem Spiel entfernt.

Final answer by CM Adam Freeman regarding a return of ?? Ribbons in #BattlefieldV:



A "nasty bug" stopped players from receiving a ribbon in multiple instances. It couldn't be resolved without rebuilding the whole system. Therefore the team decided to deactivate them for good. pic.twitter.com/eI4Ma8zLfu