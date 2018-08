EAs neuer Ego-Shooter Battlefield 5 wird zwar am 19. Oktober 2018 in den Handel kommen, zum Launch allerdings alles andere als komplett sein. Nachdem wir erst vor Kurzem berichteten, dass der Battle-Royale-Modus des Spiels erst irgendwann nach Release veröffentlicht wird, folgt nun die selbe Nachricht für den Koop-Modus.

Laut der offiziellen Webseite von Battlefield 5 ist der kooperative Spielmodus namens »Combined Arms« etwas, »auf das wir uns nach dem Launch freuen können«. Mehr Informationen finden wir noch nicht auf der Homepage, dementsprechend lässt sich auch noch nicht sagen, wann genau Koop und Battle Royale nachgereicht werden.

Viele Infos zum Inhalt von Combined Arms hat DICE bislang ohnehin noch nicht preisgegeben. Wir wissen nur soviel: Im Koop treten wir in einem 4-Mann-Team in zufällig generierten Szenarien und Missionen an, wobei sowohl Aspekte aus dem Multiplayer als auch Missionsziele der Singleplayer-Kampagne zum Einsatz kommen sollen. Das Ganze soll offenbar als ein Tutorial für die großen Mehrspieler-Modi dienen.

Battlefield 5 - Screenshots ansehen

Im Gegensatz zu all den von DICE angekündigten Spielfeatures, die zum Release noch fehlen, können wir uns zum Spielstart immerhin auf die Grand Operations freuen. Die sollten eigentlich genau wie Battle Royale und Koop erst nachträglich per Update zum Shooter hinzugefügt werden, sind nun aber doch bereits zum Launch spielbar.

Erstmals zu Hause selbst anspielen könnt ihr sowohl Battlefield 5 als auch die Grand Operations bereits nächste Woche ab dem 6. September. Da startet nämlich die öffentliche Beta des Multiplayer-Shooters. Mehr Details dazu findet ihr in unserem Artikel mit allen Infos zur Open Beta von Battlefield 5.