Nach der Enthüllung von Battlefield 5 wurde der Shooter auch auf EAs Vertriebsplattform Origin freigeschaltet. Dort, auf der Shop-Seite, prangten für einige Zeit die minimalen Systemvoraussetzungen. Und die lasen sich zu moderat, um wahr zu sein.

Wie der Global Community Manger von EA, Daniel Mitre, auf Twitter erklärt, waren die Angaben nur Platzhalter und nicht die tatsächlichen Anforderungen. Die korrekten minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen hebt sich Dice für einen späteren Zeitpunkt auf.

Recently, incorrect minimum PC specs for #Battlefield V were published as placeholders. We haven’t announced our minimum or recommended specs for Battlefield V yet. Stay tuned!