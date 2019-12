Battlefield 5: Festliche Kämpfe - Das steckt im Weihnachts-Event

Die Zeit der Winter-Events hat begonnen und auch in Battlefield 5 gibt es über die Feiertage festliche Schlachten. Seit dem 12. Dezember 2019 könnt ihr Herausforderungen abschließen und thematisch passende Skins verdienen.

Welche Boni bringt der Event? Nicht alle Designs des »Festliche Kämpfe«-Events sind kostenlos. Laut der offiziellen Battlefield-Homepage könnt ihr insgesamt zwei gratis erspielen, die restlichen gibt es nur in einem kostenpflichtigen Bundle. Hier listen wir auf, was ihr für Lau bekommen könnt und für was ihr Geld ausgeben müsst.

Kostenlos freispielbare Boni

Nahkampfwaffe »Das unverhoffte Geschenk«: Um das epische Werkzeug zu bekommen, müsst ihr bis zum 18. Dezember 2019 die wöchentliche Aufgabe »Snögubbe« abschließen. Die verlangt von euch, an einer unerwarteten Position eine Schneemauer zu bauen. Wo genau das passieren muss, erfahrt ihr im Youtube-Video von STORM FireFall zu den Schneemann-Locations auf Wake Island.

Um das epische Werkzeug zu bekommen, müsst ihr bis zum 18. Dezember 2019 die wöchentliche Aufgabe »Snögubbe« abschließen. Die verlangt von euch, an einer unerwarteten Position eine Schneemauer zu bauen. Wo genau das passieren muss, erfahrt ihr im Youtube-Video von STORM FireFall zu den Schneemann-Locations auf Wake Island. Mistelzweig Kopfbedeckung: Wenn ihr euch zwischen dem 17. und 30. Dezember 2019 einloggt, bekommt ihr diesen Skin, der euren Helm mit einigen Mistelzweigen ausschmückt.

Für Battlefield-Währung erhältliche Boni

Ihr könnt auch ein Festtags-Bundle mit der nur für Echtgeld verfügbaren Battlefield-Währung kaufen. Das Bundle enthält die folgenden Skins, die sich mit den erspielbaren Kompanie-Münzen nicht erwerben lassen:

Soldaten-Skin "Winterzeit" (Episch)

Soldaten-Skin "Festtagsbündel" (Episch)

Tannenbaum-Waffen-Skins für M1 Garand (Episch)

Tannenbaum-Waffen-Skins für STG 44 (Episch)

Tannenbaum-Waffen-Skins für Sten Gun (Episch)

Tannenbaum-Waffen-Skins für Lewis Gun (Episch)

Tannenbaum-Waffen-Skins für Lee-Enfield Nr. 4 (Episch)

Winterschimmer-Fahrzeug-Skin für Sherman (Selten)

Erst kürzlich gab es große Kritiken rund um die neue Waffenbalance von Battlefield 5. Auf die ist der Entwickler Dice mittlerweile eingegangen und hat einen Hotfix angekündigt. Der soll das 3D-Spotting stark abschwächen und die TTK fairer gestalten.

Passend zum Start des Events erschien am 12. Dezember zudem ein Klassiker für Battlefield 5: Die Map Wake Island aus Battlefield 1942. Um das zu zelebrieren veröffentlichte der Entwickler einen Trailer der Karte mit einem weiteren Klassiker: Dem C4-Jeep.

Mehr zum Thema