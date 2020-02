Kapitel 6 von Battlefield 5 startet offiziell erst am Donnerstag, zentrale neue Inhalte sind aber schon jetzt spielbar. Wie Community-Manager Freeman über Twitter mitteilte, habe man bei Dice versehentlich zwei der DLC-Waffen von Update 6 für BF5 - konkret M2 Carbine und Model 37 Shotgun - für einige Spieler freigeschaltet.

Dann habe man sich entschlossen, sie für alle Spieler ab sofort frei zur Verfügung zu stellen. Eigentlich hätten die Waffen als Kapitelbelohnungen von Kapitel 6: Into the Jungle durch Gameplay erspielt werden müssen.

Earlier today we inadvertently pushed the M2 Carbine and Model 37 Shotgun onto some #Battlefield players accounts with the release of Update 6.0.



We saw you having fun with them so we're switching them back on and unlocking both weapons for all players ?? pic.twitter.com/9Mf47nQY4f