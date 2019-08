Der Senior Designer der Battlefield-Reihe, Niklas Astrand, postet auf Twitter manchmal einige kleine aber interessante Details zur Shooter-Serie. In seinem neuesten Beitrag zeigt er eine komplette Liste der Lieblingsmaps der Battlefield-Spieler.

Die Daten stammen aus einer Umfrage unter 2375 Spielern. Votes für Remakes der einzelnen Karten waren nicht möglich. Jede Karte taucht nur ein einziges Mal in der Umfrage auf. Wem ein Remake gefiel, musste seine Stimme entsprechend für die Originalversion der jeweiligen Map abgeben.

Many of you asked for the complete #Battlefield Dream Map Offering results so here are all 261 maps and their scores.



Base game maps are bold so it is easier to see the mix of these and post launch maps within each title. Top 10 maps have yellow background.



Enjoy! #BFFunFact pic.twitter.com/l8HAL1w7OT