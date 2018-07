Battletech - Wartech-Mod mit dynamischen Universum veröffentlicht

Der Modder Marvin "Morphyum" Schwabe hat eine Mod für Battletech veröffentlicht, die der Spielwelt mehr Leben einhaucht: WarTech erlaubt es den NPC-Fraktionen echte Kriege zu führen und Planeten zu übernehmen.

Dynamische Kriege ala Mount & Blade

Dank WarTech werden die NPC-Fraktionen von Battletech aktiv und führen richtige Kriege gegeneinander. Sie erhalten monatliche Ressourcen abhängig von den Planeten, die sie halten, und nutzen diese um ihr Gebiet zu verteidigen oder Planeten anzugreifen, die sie als wertvoll erachten. Wer bei einer der Fraktionen ein hohes Ansehen genießt, bekommt zudem sehr gut bezahlte Prioritätsverträge angeboten um bei der Übernahme der Systeme zu helfen.

Um das zu verwirklichen bekam jeder Planet eine neue Prozentanzeige, die den Herrschaftsanspruch anzeigt. Mindestens 30% muss eine Partei haben, um den Planeten für sich beanspruchen zu können. Wer eine Mission für die jeweilige Fraktion erfüllt, erhöht deren Anspruch auf dem Planeten. Das ist nicht einfach, denn Missionen auf Granzplaneten sind schwerer als im inneren Gebiet der Imperien.

Jeden Monat haben die Computergegner die Möglichkeit einem Krieg beizutreten oder ihn zu verlassen. Diese Entscheidung hängt von ihrem derzeitigen Erschöpfungszustand ab. Eine Auseinandersetzung endet, wenn alle Mitglieder einer Allianz den Krieg verlassen haben.

Hürden der Entwicklung

Die Idee für die Mod hatte Morphyum bereits zum Release von Battletech. Ab da folgten insgesamt zwei Wochen reiner Entwicklungszeit. Große Herausforderungen bei der waren vor allem die Performance und das Benutzerinterface. Durch die neuen Berechnungen geriet das Spiel während der Entwicklungsphase gerne mal ins stocken. Und beim Interface fehlten einfach die Tools, weswegen selbst simple Textboxen von Hand angefertigt werden mussten.

Die Mod ist voll kompatibel mit der Inner-Sphere-Map-Mod, die das Spielgebiet erweitert. Der Entwickler empfiehlt auch beide Mods zusammen zu nutzen. In der Zukunft kann man so wahrscheinlich ein Gameplay nicht ganz unähnlich dem eines Mount & Blade erhalten.

Eigene Spielerfraktion mit 2.0

Für WarTech 2.0 plant Morphyum nämlich dem Spieler die Möglichkeit zu geben Planeten für sich selbst zu beanspruchen. Der Spieler kontrolliert dann seine eigene Fraktion und kann über Spezialmissionen Planeten einnehmen und muss diese ab und an verteidigen.

Außerdem könnte sich etwas an der Missionsgenerierung ändern. So will der Entwickler Events einbauen. Di ekönnten sich beispielsweise an der offiziellen Battletech-Zeitlinie orientieren. In Stein gemeißelt ist hier aber noch nichts. Noch nicht einmal ein Datum: Mit Abschluss von Version 1.0 dieses Projekts nimmt sich Morphyum erstmal eine Pause.

