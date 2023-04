Kostenlos bei Steam, Epic & Co.: Dieses Wochenende sind 5 großartige Spiele im Angebot

Selten war es so leicht ein zweites Leben zu beginnen wie an diesem Wochenende.

Das Wochenende steht vor der Tür, ihr habt nichts zu zocken und eure Taschen sind leer? Dann schaffen euch Epic, Steam und Co. Abhilfe! Dieses Wochenende dürft ihr fünf Spiele ausprobieren oder sogar behalten, die euch locker ein paar Tage beschäftigen.

Highlight der Woche: Star Citizen

41:35 10 Jahre Star Citizen - Was ist wirklich passiert?

Genre: Simulation | Entwickler: Cloud Imperium Games | Kostenlos spielen bis: 20. April 2023 (Hier geht's zur Aktion auf der Entwicklerseite)

Star Citizen ist das vermutlich umfangreichste Spiel unserer Zeit, obwohl es noch längst nicht fertig ist. Genau genommen befindet es sich sogar noch in der Alpha. Trotzdem macht die Weltraum-Simulation in ihrem aktuellen Zustand schon viel Spaß, wofür auch die Fans verantwortlich sind. Sie vereint Elemente von MMOs, Flugsimulationen, Weltraumkampf, Rollenspiel, Ego-Shooter, Handelssimulation und mehr in einem einzigen Titel.

Zwar mögen die Einstiegshürden etwas groß sein, doch besonders mit Freunden kann es sich lohnen, den holprigen Start in Kauf zu nehmen und für einige Tage die Weiten des Alls zu erkunden. Was gerade bei Star Citizen wichtig ist, und wie uns das Spiel gefällt, könnt ihr hier nachlesen:

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Peaky Blinders: Mastermind

Aufgrund einer abgelaufenen Lizenz ist das Strategie-Spiel zur Serie Peaky Blinders letztes Jahr aus dem Steam-Shop entfernt worden. Nun habt ihr erneut die Chance euch das Spiel für eure Bibliothek zu sichern. Wenn ihr einen Newsletter abonniert, bekommt ihr das Spiel kostenlos und dürft es für immer behalten.

Ihr übernehmt die Kontrolle über die Kernmitglieder der Shelby-Familie und baut eure Macht im Birmingham des frühen 20. Jahrhunderts aus. Das Gameplay erinnert stark an Spiele wie Desperados und Shadow Tactics.

Kostenlos holen bis: 27. April 2023 (hier geht's zum Angebot bei Fanatical)

Mordhau

5:42 Testvideo zu Mordhau - Ritter-Quatsch für Chaos-Fans

Bei diesem mittelalterlichen Multiplayer-Slasher stürzt ihr euch wahlweise in Third-Person oder Ego-Perspektive als Söldner in gnadenlose Schlachten und erlebt brutale PvP-Kämpfe. Es ist euch überlassen, ob ihr lieber allein oder mit Freunden in den Kampf zieht. Bei bis zu 64 Spielern auf einem Schlachtfeld kann es allerdings nicht schaden, verlässliche Unterstützung im Gepäck zu haben.

Kostenlos holen bis: 20. April 2023 (hier geht's zum Angebot bei Epic)

Second Extinction

1:38 Im Dino-Shooter Second Extinction hilft nur brutale Feuerkraft gegen die Echsen-Apokalypse

Bei diesem Online-Koop-Ego-Shooter ist es euer Ziel, die Erde zurückzuerobern. Und zwar von mutierten Dinosauriern. Wem die Gegnerhorden und die nervenaufreibenden Bosskämpfe allein zu brenzlig sind, kann bis zu zwei Freunde verpflichten, um die gigantischen Echsen wieder unter die Erde zu befördern. Außerdem sind Dinos einfach cool.

Kostenlos holen bis: 20. April 2023 (hier geht's zum Angebot bei Epic)

The Elder Scrolls Online

2:13 The Elder Scrolls Online schickt euch im neuen Gameplay-Trailer in daedrische Reiche

The Elder Scrolls Online ist eines der größten und erfolgreichsten MMORPGs aller Zeiten. Wem also das Weltraum-Setting von Star Citizen nicht passt, aber trotzdem ein neues Spiel sucht, bei dem tausende Stunden versenkt werden können, ist hier genau richtig.

Ihr könnt die riesige Welt von Tamriel erkunden, euch durch Dungeons kämpfen, mit anderen Spielerinnen und Spielern handeln, Berufe erlernen und euch mit einer großen und aktiven Community austauschen. Am 5. Juni 2023 erscheint zudem mit Necrom die nächste große Erweiterung. Dort wird unter anderem die neue Klasse Arkanist eingeführt.

Kostenlos spielen bis: 17. April 2023 (hier geht's zum Angebot bei Steam)

Nichts gefunden? Vielleicht hat der Steam-Sale das richtige Angebot für euch:

Was haltet ihr von den kostenlosen Spielen auf Steam und Epic? Sind für euch interessante Titel dabei, die ihr zumindest mal ausprobieren wollt? Kennt ihr das eine oder andere Spiel vielleicht sogar schon? Was haltet ihr von Fanatics Aktion einen Newsletter abonnieren zu müssen um den Steam-Key zu erhalten? Schreibt's in die Kommentare!