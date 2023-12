Was ist für euch der beste Marvel-Film nach Endgame?

Das MCU ist riesig. Ganze 33 Filme liefen bereits auf der Kinoleinwand. Neun weitere sind bereits in Planung. Fünf davon bereits mit einem konkreten Release-Datum für 2024 oder 2025. In den Kommentaren lesen wir aber immer wieder, dass bei so vielen Superheldenfilmen langsam ein Sättigungseffekt eintritt.

Vor allem seit Avengers: Endgame, der für viele der absolute Höhepunkt war. Deswegen wollen wir von euch wissen, welcher Marvel-Film nach Endgame euer Favorit war. Dazu haben wir euch oben eine Umfrage eingebunden und listen euch im Folgenden nochmal alle Filme mit einer Mini-Zusammenfassung auf, falls euch euer Gedächtnis im Stich lässt:

Zusammenfassung aller Marvel-Filme nach Endgame

Spider-Man: Far From Home (Juni 2019): Peter und seine Freunde gehen auf Klassenfahrt nach Europa. Eigentlich will er sein Superheldendasein für diese Zeit an den Nagel hängen. Doch dann greifen elementare Monster an und Nick Fury braucht Spider-Mans Hilfe. (Unsere Filmkritik zu Far From Home)

Black Widow (Juni 2021): Natasha Romanoff wird durch eine aufgedeckte Verschwörung gezwungen, sich ihrer Vergangenheit als ehemalige KGB-Agentin zu stellen. (Unsere Filmkritik zu Black Widow)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (August 2021): Shang-Chi wächst in einem abgelegenen Anwesen in China auf und wird in Kampfkunst trainiert. Als er erfährt, dass diese Ausbildung nur einem unmoralischen Ziel seines Vaters dient, wendet er sich von ihm ab, wird aber schnell von seiner Vergangenheit eingeholt. (Unsere Filmkritik zu Shang-Chi)

1:58 Shang-Chi: Trailer zum Marvel-Film zeigt neue Helden und alte Schurken

Eternals (Oktober 2021): Die Eternals sind eine seit Jahrtausenden existierende Gruppe aus außerirdischen Wesen. Sie beschützen die Welt der Menschen gegen die Deviants. Doch als diese erneut die Erde angreifen, ist die Gefahr größer als gewohnt. (Unsere Filmkritik zu Eternals)

Spider-Man: No Way Home (Dezember 2021): Spider-Mans Identität ist enthüllt und Peter lebt seitdem in einer grauenvollen Spirale aus medialer Aufmerksamkeit und Falschbehauptungen. Er bittet seinen Freund Doctor Strange, dass die Welt vergisst, wer Spider-Man ist. (Unsere Filmkritik zu No Way Home)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Mai 2022): Doctor Strange findet ein Mädchen, das durch das Multiversum reisen kann. Eine mysteriöse Macht will America Chavez und ihre besonderen Fähigkeiten für sich. Jetzt liegt es an Strange, sie zu beschützen. (Unsere Filmkritik zu Multverse of Madness)

Thor: Love and Thunder (Juni 2022): Thor zieht mit den Guardians of the Galaxy nach den Ereignissen von Endgame durch das Universum. Bald bemerkt er, dass es jemand auf Göttinnen und Götter abgesehen hat und begibt sich auf die Spur nach dem Götterschlächter. (Unsere Filmkritik zu Love and Thunder)

2:15 Thor: Love and Thunder - Offizieller Trailer zeigt uns endlich den Bösewicht

Black Panther: Wakanda Forever (Oktober 2022): Wakanda ist nach dem Tod des Black Panther und des Königs in Aufruhr. Königin Ramonda gibt ihr Bestes, das Reich zusammenzuhalten und sich gegen die Vorwürfe, ihr Land würde das seltene Vibranium vom Meeresgrund stehlen, zu wehren. Dabei ist der eigentliche Täter eine uralte Macht. (Unsere Filmkritik zu Wakanda Forever)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Februar 2023): Nach einem missglückten Experiment finden sich Scott und Cassie in einem unbekannten Quantenreich wieder. Während sie an einem Weg zurück arbeiten, entdecken sie eine verstecke Zivilisation mit einem gewaltigen Problem. (Unsere Filmkritik zu Quantumania)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (April 2023): Eigentlich wollen die Guardians nur Gutes tun und eine Zufluchtsstätte für Verstoßene errichten. Doch als ein Bösewicht die Stätte attackiert, müssen die Guardians nochmal ausrücken, um alles wieder ins Lot zu bringen. Auf ihrer Odyssee werden sie unter anderem auch mit Rockets Vergangenheit konfrontiert. (Unsere Filmkritik zu Guardians Vol. 3)

The Marvels (November 2023): Ein Wurmloch lässt Captains Marvels Kräfte außer Kontrolle geraten und schafft eine Verbindung zwischen der besten Freundin ihrer Tochter, der Astronautin Monica und ihrem Superfan Ms. Marvel. Die drei Frauen müssen sich zusammentun, um wieder Stabilität ins Universum zu bringen. (Unsere Filmkritik zu The Marvels)

Welcher Marvel-Film, der nach Avengers: Endgame erschienen ist, hat euch am besten gefallen? Macht mit bei unserer oben eingebetteten Umfrage. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum genau dieser Film euer Favorit ist und was euch an ihm begeistert hat. Wir freuen uns auf eure Meinungen und Antworten.