Update vom 29. März 2019

Anno 1800 zur Liste hinzugefügt.

Epic Games will mit seinem Epic Games Store einen ernstzunehmenden Steam-Konkurrenten aufbauen. Nicht nur verschenkt der Publisher und Entwickler von Megahit Fortnite gerade Spiele an jeden der will, sondern umgarnt mit günstigen Konditionen auch Spiele-Entwickler. Und das klappt bislang ganz gut, denn weitere Entwickler bieten ihre Spiele zunächst exklusiv im Epic Store an.

Welche Spiele gibt es exklusiv im Epic Store? Wir berichteten bereits, dass der Epic Store Satisfactory, Hades, Hello Neighbor: Hide and Seek, Journey und Ashen exklusiv anbieten wird. Auch Epics Hausmarken Unreal Tournament und Fortnite gibts nur mit Epic-Account.

Jetzt wurde zudem bekannt, dass die Spiele Genesis Alpha One, Rebel Galaxy Outlaw und World War Z ebenfalls Teil des Exklusiv-Portfolios werden. Auch The Division 2 und ganz frisch Anno 1800 von Ubisoft kamen zum Aufgebot hinzu, obgleich man beide Titel freilich auch über den Uplay-Launcher beziehen kann. Zuletzt machte zudem die die Meldung Schlagzeile, dass Metro Exodus exklusiv im Epic Store erscheinen wird. Außerdem kommt nun die Free2Play-Monsterjagd Dauntless hinzu. Unten führen wir alle Exklusivspiele noch einmal übersichtlich auf und erklären kurz, was sie ausmacht.

So lockt Epic mit kostenlosen Spielen: Neben den Exklusivtiteln bietet der Epic Game Store auch eine Reihe von kostenlosen Spielen. Die Angebote dauern stets zwei Wochen und sollen noch mindestens bis Ende des Jahres fortgeführt werden. Eine Liste mit allen Gratisangeboten bei Epic haben wir ebenfalls für euch zusammengetragen.

Das sind die Exklusivtitel im Epic Store

Quelle: Epic Games

