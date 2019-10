Borderlands 3: Alle Details zum "Zeig mir das Eridium!"-Event

In Borderlands 3 laufen weiterhin die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Spieleserie. Nachdem es in der ersten Event-Woche mehr Loot bei bestimmten Bossen gab und es in der Zweiten auf die Jagd nach seltenen Spawns ging, steht in Woche Drei die seltene Ingame-Währung Eridium im Fokus.

Mehr Eridium für alle!

Eridium ist normalerweise nicht so einfach zu bekommen. Bislang konnte man Eridium nur an folgenden Stellen finden:

Abbaubare Eridium-Kristalle in der Spielwelt

Als Beute von besonders starken Gegnern wie z.B. Bossen

Als Gewinn am Glücksspiel-Automaten

Mit etwas Glück in Kisten und anderen plünderbaren Behältern

Mit dem dritten Teil des Jubiläums-Events - Zeig mir das Eridium! - werden zusätzlich nun auch normale Gegner die begehrte Währung fallen lassen. Im Mayhem- bzw. Chaos-Modus soll die Anzahl der gedroppten Eridium-Kristalle dazu nochmal höher ausfallen.

Shopping und Glücksspiel

Das zusätzliche Eridium will natürlich auch ausgegeben werden. Deshalb senkt Gearbox für die Dauer des Events die Kosten von Moxxis Kammerlinie-Spielautomaten und auch Crazy Earl bietet alle Items in seinem Shop günstiger an.

Was könnt ihr mit eurem Eridium kaufen bzw. gewinnen?

Bei Crazy Earl könnt ihr Kosmetik-Gegenstände wie zum Beispiel neue Köpfe, aber auch handfeste Beute wie gesalbte Waffen kaufen. An Moxxis Spielautomaten könnt ihr mit etwas Glück legendäre Waffen, Schild-Mods und Granaten-Mods ergattern.

Da Eridium in Borderlands 3 bislang keine weitere Verwendung hat, raten wir euch, euer Glück während des Events unbedingt mal zu versuchen - vielleicht habt ihr ja Glück und bekommt sogar ein Legendary aus unserer Liste der witzigsten Easter-Egg-Waffen im ganzen Spiel.

Wann geht es los?

Das Event wird am 15. Oktober 2019 beginnen und am 22. Oktober 2019 enden. Genaue Start- bzw. Endzeiten sind noch nicht bekannt, laut Gearbox soll das Event aber auf jeden Fall noch vor Mitternacht mit einem Mikropatch gestartet werden:

"Das "Zeig mir das Eridium"-Event startet dank eines schnellen Mikropatches am Dienstag, den 15. Oktober noch vor Mitternacht (MESZ). Wenn du um diese Zeit spielst, erhältst du eine Benachrichtigung im Spiel, sobald der Mikropatch verfügbar ist. Um sicherzugehen, dass der Mikropatch korrekt installiert wird, solltest du online sein und dann für ein, zwei Minuten im Hauptmenü warten."

Ab dem 22. Oktober 2019 folgt das nächste Event namens Chaos auf Twitch, und in der darauffolgenden Woche gibt es eine gruselige Überraschung.