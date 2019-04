Der offizielle Twitter-Kanal von Borderlands 3 hat anscheinend das Releasedatum des kürzlich angekündigten Loot-Shooters sowie eine Exklusiv-Vereinbarung mit dem Epic Store verraten. In einem mittlerweile gelöschten Tweet wird der 13. September 2019 als Veröffentlichungstermin angegeben.



Den Beitrag könnt ihr euch noch über Archive.org ansehen. Wir gehen nicht davon aus, dass es sich hierbei um einen fehlgeschlagenen Aprilscherz handelt. Immerhin gäbe es dann keinen Grund, die Information wieder zu löschen. Außerdem ist für den 3. April eine weitere Ankündigung zum neuen Shooter von Gearbox geplant. Gut möglich, dass man die versehentlich etwas zu früh veröffentlichte.



Konkret heißt es im Tweet: »Chaos kommt am 13. September«. Zudem wird ein Paket mit exklusiven goldenen Waffen-Skins als Vorbesteller-Bonus angegeben. Wir erinnern uns an den Release von Borderlands 2 zurück: Auch für dessen Vorbestellung habt ihr goldene Waffen erhalten.

Ein Release im Jahr 2019 scheint wahrscheinlich: Das würde zudem mit unserer eigenen Analyse zusammenpassen. Auch wir gehen davon aus, dass Borderlands 3 noch dieses Jahr erscheinen wird. Zu diesem Schluss führten uns ein Finanzreport des Publishers 2K, der Reveal-Livestream mit Randy Pitchford und auch der im Gameplay-Trailer gezeigte Zustand des Spiels.

Gearbox ist allerdings nicht nur das Release-Datum zu früh rausgerutscht, sondern in einem zweiten ebenfalls wieder gelöschten Tweet auch noch eine zweite relevante Info. Die verbirgt sich in der linken unteren Ecke des getwitterten Teaser-Trailers, der Bazillionen Waffen ankündigt: Hier seht ihr neben dem 2K- und Gearbox-Logo auch das vom Epic Games Store. Steam wird nicht aufgeführt.

Randy Pitchford, der Studiochef von Gearbox, hat kurz nach dem Leak einige Tweets abgesetzt, in denen er die Vielfalt der verschiedenen Online-Stores und den Epic Games Store im Speziellen lobt. Dieser sei besonders hilfreich für Cross-Plattform-Unterstützung, was Gearbox entgegenkäme.

Er betont außerdem, dass Exklusivtitel für ihn in Ordnung seien, wenn sie mit Vorteilen daherkommen und lediglich für eine gewisse Zeit gelten - »sagen wir, sechs Monate«. Das könnte dafür sprechen, dass es sich beim Deal mit dem Epic Store lediglich um eine Zeitexklusivität handelt und Borderlands 3 etwa sechs oder zwölf Monate später auch auf Steam erscheint.

Damit bestätigt er zwar nicht den Deal mit Epic, deutet ihn aber zumindest an.

As a customer, I’m happy to shop in different stores - already do! I’ve bought games from Xbox, Playstation, Switch, Steam, Origin, GOG, Humble, Uplay, Epic and other stores. To me, exclusives are fine when they come w/ advantages and when they are short – say, six months :) 2/3