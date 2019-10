Borderlands 3: Dieser Zane-Build macht eure Geschwindigkeit zur Waffe

Der Agent Zane gilt in Borderlands 3 nach wie vor als schwächster Endgame-Charakter, was unter anderem auch an seinen zahlreichen verbuggten Skills liegt. Dennoch wollen wir euch heute einen Zane-Build präsentieren, der trotz allem mit der richtigen Ausrüstung guten Schaden anrichten kann - auch auf Mayhem/Chaos 3.

Die Grundidee: Die Kill-Skills von Zane scheinen nicht so stark von Bugs betroffen zu sein, deshalb wollen wir uns auf diese konzentrieren. Sie gewähren Zane mehr Bewegungsgeschwindigkeit, Schaden, Lebensraub, Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate.

Durch die passive Fähigkeit »Rotsehen« werden diese Boni auch ausgelöst, sobald wir die Drone oder den Digiklon nutzen - so lassen sich auch Bosse bekämpfen, die keine oder nur wenige zusätzliche Diener herbeirufen. Zusätzlich legen wir den Fokus auf eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, um den ausgeteilten Schaden mit dem Talent »Brutaler Schwung «weiter zu erhöhen.

So verteilen wir die Skill-Punkte

Auftragskiller-Baum

Tempo über Leichen: 5/5

Brutaler Schwung: 3/5

Coole Hand: 5/5

Drohnenlieferung: 1/1

Rettung: 5/5

Rohe Gewalt: 4/5

Gutes Unglück: 2/3

Rotsehen: 1/1

SNTNL: Action-Skill

Schlafmittel: Action-Skill-Erweiterung

Statisfeld: Action-Skill-Erweiterung

Doppelagent

Synchronität: 5/5

Aufruhr: 5/5

Fraktalgranaten: 1/1

Klebeband-Mod: 5/5

Tasche voller Granaten: 3/3

Überschallmann: 2/3

Bumm und Besser: 1/1

Digiklon: Action-Skill

Doppelsprenger: Action-Skill-Erweiterung

Binärsystem: Action-Skill-Erweiterung

Die Spielweise

Kämpfe sollten in der Regel mit dem Digiklon oder SNTNL eröffnet werden, damit ihr umgehend von den Kill-Skill-Boni profitiert. Danach gilt nur noch: Für mehr Schaden in Bewegung bleiben und ballern was das Zeug hält! Mit der richtigen Ausrüstung teilt ihr so genug Schaden aus, um auch auf Mayhem/Chaos 3 Badass-Gegner in kürzester Zeit zu erledigen.

Empfohlene Ausrüstung: Durch die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit lassen sich die Abstände zu den Gegnern schnell überbrücken. Bei der Waffenwahl bietet sich also eine starke Shotgun an - zum Beispiel die von Diablo inspirierte The Butcher.

Diese feuert mit aktivierten Kill-Skills so schnell wie eine vollautomatische Maschinenpistole und teilt extremen Schaden pro Sekunde aus. Da diese allerdings zu den sogenannten World Drops gehört und nicht gezielt gefarmt werden kann, benötigt ihr etwas Glück um sie zu finden.

Als Klassen-Mod bietet sich eine Infiltrator-Mod an. Diese erhöht Zanes Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit je weniger Schild er gerade hat. Sobald ein Action-Skill aktiviert wird zerbricht dies seinen Schild, so dass man direkt von den maximalen Boni profitieren kann - perfekt für diesen Build, da wir jeden Kampf mit dem Einsatz eines Action-Skills beginnen.

Leider ist dieser Zane-Build schadensmäßig immer noch weit von unseren Builds zu FL4K, Moze und Amara entfernt. Wenn Gearbox mit seinen Nerfs aber so weitermacht wie bisher, werden vielleicht bald alle Kammerjäger auf dem selben Schadens-Level angelangt sein.

