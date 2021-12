Bully 2: Neue Gerüchte versprechen baldige Ankündigung, was ist dran?

Neben GTA oder Red Dead Redemption vergisst man gerne mal, dass Entwickler Rockstar Games auch ganz andere Spiele vorzuweisen hat. So zum Beispiel Bully: Die Ehrenrunde, welches erstmal 2008 veröffentlicht wurde. Seitdem warten Fans jedoch ungeduldig auf die Fortsetzung Bully 2, zu der es jetzt neue Gerüchte gibt.

Wir verraten euch, woher die Gerüchte um Bully 2 überhaupt kommen und ob Fans tatsächlich auf ein Sequel hoffen sollten. Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass Spekulationen zu neuen Rockstar-Spielen durchs Netz kursieren und für Aufsehen sorgen.

Wird Bully 2 demnächst angekündigt?

Was besagen die neuen Gerüchte? Dem etablierten Branchen-Insider Tom Henderson zufolge hätte uns auf den Game Awards 2021 eine Ankündigung von Rockstar Games überraschen sollen. Konkret sollte angeblich Bully 2 gezeigt werden, laut Henderson wurde bereits in der Woche vor der Veranstaltung ausgewählten Leuten spielbares Material gezeigt.

Interessanterweise hatte bereits im Vorfeld der Game Awards 2021 der Rockstar-Newskanal Rafik auf Twitter eine große Ankündigung durch Rockstar versprochen, welche enttäuschte Fans versöhnlich stimmen sollte. Dahinter vermuteten natürlich viele, dass es endlich Neuigkeiten zu GTA 6 geben würde - Rockstar sollte dann aber letztendlich doch nicht bei den Game Awards involviert sein.

Spannend ist in dieser Hinsicht ebenfalls, dass Tweets von Redakteuren des GameInformers klar und deutlich irgendetwas zu Bully 2 anteasern. Die Beiträge sind auf Twitter mittlerweile nicht mehr zu finden und Alex van Aken des Spieleportals versuchte im Nachgang zu dementieren, dass ein Süppchen zu Bully 2 am Köcheln ist.

Im Anbetracht dieser Entwicklungen liegt natürlich die Vermutung nahe, dass in absehbarer Zeit etwas zu Bully 2 passieren könnte.

Warum sich Fans nicht zu früh freuen sollten

Die Quelle gilt als glaubwürdig: In den letzten Jahren konnte sich Tom Henderson einen Ruf als zuverlässiger und glaubwürdiger Branchen-Insider erarbeiten. Vor allem in den Bereichen Call of Duty und Battlefield trafen seine Prognosen und zuvor geteilten Informationen oft ins Schwarze.

Mittlerweile scheint Henderson auch bei Rockstar Games einen Zugang gefunden zu haben. In den vergangenen Monaten teilte er immer wieder Einblicke in die Entwicklung von GTA 6 - wobei sich diese potenziellen Informationen aktuell schlecht bis gar nicht verifizieren lassen. Dass Henderson aber jetzt über mögliche Neuigkeiten zu Bully 2 Bescheid weiß, ist damit natürlich alles andere als abwegig.

Was bei GameInformer passieren könnte: Auffällig ist natürlich, dass GameInformer unabhängig von und parallel zu Henderson etwas zu Bully 2 in Aussicht stellte - danach aber die Spuren zu verwischen suchte. Es ist gut möglich, dass dies auf Anraten von Publisher Take-Two und Entwickler Rockstar Games geschah und das Dementi von Alex van Aken als Schadensbegrenzung zu verstehen ist.

Es wäre aber auch nicht völlig abwegig, dass GameInformer beispielsweise einen Bericht über die mögliche Entwicklung und Einstellung von Bully 2 plant. Denn wir erinnern uns: Schon 2019 kamen Gerüchte auf, dass Rockstar Games 2008 an einer Fortsetzung zu Bully arbeitete und der 2013 wieder den Stecker zog. Offiziell bestätigt wurde dieses Gerücht allerdings nie:

Wir haben bei Rockstar Games nachgefragt, ob sich der Entwickler zu den aktuellen Gerüchten um Bully 2 äußert. Erfahrungsgemäß rechnen wir allerdings nicht mit einer aussagekräftigen Antwort.

Unabhängig davon sollten Fans die Spekulationen um Bully 2 unbedingt mit Vorsicht genießen. Denn dass der Rockstar-Klassiker von 2008 tatsächlich fortgesetzt wird, ist alles andere als gewiss.