Game Awards 2021: Alle wichtigen PC-Ankündigen auf einen Blick

In der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember fanden die Game Awards 2021 statt. In einer gut dreistündigen Show präsentierte Geoff Keighhey viele neue Trailer, Updates und auch einige neue Spiele. Wir haben für euch die wichtigen PC-Ankündigungen zusammengefasst.

Falls ihr euch die Show nochmal nachträglich anschauen wollt, findet ihr die passenden Links dazu im folgenden Artikel:

Nightingale

Entwickler: Inflexion Games | Genre: Action-Adventure | Release: 2022 (Early Access) | Plattformen: PC

Warum eine offene Welt, wenn man mehrere haben kann? Nightingale bietet uns als »Shared World Survival Crafting Game« mehrere offene Welten, die alle ein anderes Biom bieten. In dem Survivalspiel ehemaliger Bioware-Entwickler erkunden wir als sogenannte Realmwalker diese Welten, kämpfen gegen Monster, errichten Dörfer und craften Nah- als auch Fernkampfwaffen wie Gewehre. Nightingale lässt sich zwar allein spielen, der Fokus liegt dabei aber mehr auf dem Multiplayer und erinnert damit an Spiele wie Valheim.

Ihr wollt mehr zu Nightingale wissen? Dann schaut in den folgenden Artikel:

Dune: Spice Wars

Entwickler: Shiro Games | Genre: Echtzeit-Strategie | Release: 2022 (Early Access) | Plattformen: PC

Um den namensgebenden Spice zu sichern, kämpfen wir in Dune: Spice Wars in strategischen Schlachten nach dem 4X-Prinzip. Es ist aber auch möglich, durch Handel und diplomatischem Geschick ans Ziel zu kommen. Jede der spielbaren Fraktionen erfordert dabei andere Herangehensweisen.

Noch mehr zu Dune: Spice Wars findet ihr im folgenden Artikel:

Alan Wake 2

Entwickler: Remedy Entertainment | Genre: Survival-Horror | Release: 2023 | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Alan Wake ist im Laufe der Jahre zu so etwas wie einem Favoriten vieler Fans der Remedy-Spiele geworden. Da dürfte es sie freuen, dass auf den Game Awards auch Creative Direktor Sam Lake die Bühne betrat und ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk im Gepäck hatte: Alan Wake 2 kommt! Abseits dieser Bestätigung müssen wir uns aber noch etwas gedulden, denn das Spiel soll erst frühestens 2023 erscheinen.

Arc Raiders

Entwickler: Embark Studios | Genre: Multiplayer-Shooter | Release: 2022 | Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Nachdem Patrick Söderlund den Battlefield-Entwickler DICE verlassen hat, gründete er Embark Studios. Das erste Projekt des neuen Teams heißt Arc Raiders und setzt auf ein Free2Play-Modell. Als Multiplayer-Actionspiel wird Arc Raiders Teamwork verlangen, um den Planeten vor einer mechanisierten Bedrohung aus dem All schützen zu können.

Wer mehr zu Arc Raiders wissen will, findet hier weitere Informationen:

Lost Ark

Entwickler: Smilegate | Genre: Action-Rollenspiel | Release: 11. Februar 2022 | Plattformen: PC

Das koreanische Action-Rollenspiel-MMO bekam auf den Game Awards mit einem neuen Trailer endlich einen Releasetermin für Europa. Am 11. Februar 2022 können wir uns in die Welt von Arkesia stürzen. Wer ein Founder Pack besitzt, darf sogar schon ein paar Tage früher loslegen.

Weitere PC-Ankündigungen:

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.