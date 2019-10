Für Rockstar-Fans habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht: Red Dead Redemption 2 wird am 05. November 2019 für den PC erscheinen. Dafür können wir uns allerdings allem Anschein nach Bully 2 abschminken. Zumindest vorerst: Gerüchten zufolge wurde 2013 ein Protoyp für einen direkten Nachfolger von Bully: Die Ehrenrunde entwickelt, die Arbeiten daran jedoch eingestellt.

Bully 2 wurde angeblich entwickelt … und wieder eingestellt

In einem Bericht von VGC bezieht sich das Online-Portal auf Quellen, die dem GTA-Entwickler und -Publisher Rockstar Games »sehr nahe stehen«. Und diesen Quellen zufolge soll Rockstar Games bereits seit 2008 an Bully 2 gearbeitet und eine rudimentäre, spielbare Version entwickelt haben.

Laut diesen unbestätigten Infos gab es unter anderem eine grobe Geschichte und erste konkrete Szenen - so richtig Fahrt nahm das Projekt jedoch nie auf. Insgesamt wurde angeblich ein Jahr und 18 Monate an Bully 2 gearbeitet, bis 2013 der Stecker gezogen wurde. Bis dahin soll es eine kleine spielbare Demo gegeben haben, die auf der Rage-Engine von Rockstar Games basiert.

In der Zeit zwischen 2010 und 2013 dürfte das erste Red Dead Redemption die höchste Priorität eingenommen haben, während man sich der Quelle zufolge bei Rockstar nicht einig wurde, in welche Richtung die Geschichte von Bully 2 gehen sollte: Angeblich sollte der Protagonist des ersten Teils Jimmy abermals die Hauptrolle spielen, der nun auf ein College geht. Ein Wiedersehen mit weiteren bekannten Charakteren hätte es ebenfalls gegeben.

Nach der Einstellung der Arbeiten an Bully 2 bei Rockstar New England soll das verantwortliche Team abgezogen und schrittweise auf andere Projekte verteilt worden sein. In den darauffolgenden Jahren stellten Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2 die zwei größten Veröffentlichungen des Videospiel-Entwicklers und Publishers dar.

Dass Rockstar Games irgendwann wieder an einer Fortsetzung zu Bully arbeiten wird, darf angezweifelt werden: Schon der Studio-Mitbegründer Dan Houser erklärte zuvor, dass man sich »nicht unter Druck gesetzt fühlt«, Bully 2 zu entwickeln. Die Gerüchte der vergangenen Monate und Jahre scheinen sich damit als substanzlos herausgestellt zu haben.

