Im Vorfeld der großen Multiplayer-Enthüllung am 1. August 2019 teilt Activision bereits jetzt den ersten Schub an Killstreaks von Call of Duty: Modern Warfare mit der Öffentlichkeit. Mit dabei ist ein alter Bekannter - sowie ein Panzer. Aber reden wir erstmal über den Juggernaut.

Sammelt ihr genügend Punkte in Multiplayer-Matches, werdet ihr auch in Call of Duty: Modern Warfare das Juggernaut-Care-Package rufen können. Mit drin ist ein schwerer Anzug, der euch zu einem laufenden Panzerschrank macht. Nur durch gezielten und fortwährenden Feindbeschuss kann ein Juggernaut-Spieler auf die Bretter geschickt werden. Der Streak stammt ursprünglich aus Modern Warfare 3.

Noch eine Stufe dicker fällt das »Infantry Assault Vehicle« aus, ein bemannter Panzer, mit dem ihr die Multiplayer-Maps kontrollieren könnt. Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob man das Gefährt selbstständig steuern kann, möglich wäre es jedoch allemal.

Killstreaks make a return in #ModernWarfare. Tune-in August 1st for the full Multiplayer Premiere. pic.twitter.com/dUy6ZrkNzJ — Call of Duty (@CallofDuty) July 29, 2019

Der dritte Streak im Bunde: Weißer Phosphor. Wer mal Spec Ops: The Line gespielt hat, weiß genau, welch verheerende Wirkung dieser Kampfstoff auslösen kann. In Modern Warfare ruft ihr die Phosphor-Kanister per Kampfjet auf die Map und platziert sie an strategisch sinnvollen Positionen. Laut Beschreibung verbrennt der Phosphor all diejenigen, die zu nah am Wirkungsradius stehen. Aus größerer Distanz sorgt der Streak für Desorientierung.

Mehr zu Modern Warfare erfahren wir am 1. August ab 19 Uhr. Activision plant für diesen Zeitpunkt einen großen Multiplayer-Reveal, der auch Modi abseits des bisher vorgestellten Gunfight präsentieren dürfte. Wir haben den Multiplayer übrigens schon ausführlich gespielt und zogen bereits zum Gunfight ein erstes positives Fazit. Die bisher gezeigten Kampagnenmissionen hinterlassen uns dagegen mit gemischten Gefühlen: Mehr dazu in unserer großen Plus-Titelstory zu Modern Warfare.