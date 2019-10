CoD: Modern Warfare: Die Vollstrecker-Medaille ist hart, wir helfen

Spätestens dann, wenn ihr die Challenge-Missionen in Call of Duty: Modern Warfare erledigen wollt, müsst ihr eine geheime Kunst des Spiels beherrschen: die Takedown-Exekutionen.

Wir nennen sie »geheim«, weil Modern Warfare sich nicht unbedingt bemüht, euch über die Finishing Moves aufzuklären. Doch es gibt die Vollstrecker-Medaille - und wir verraten, wie ihr sie bekommt und warum so viele Leute Probleme mit ihr haben.

Das Problematische zuerst: Um eine Exekution einzuleiten, müsst ihr euch unbemerkt hinter einen Gegner schleichen und die Nahkampf-Taste drücken. Auf dem PC ist das standardmäßig die Daumentaste der Maus. Seid nicht frustriert, wenn dieser Takedown nicht immer funktioniert.

Häufig passiert's, dass ihr den Melee-Knopf drückt, das Spiel die korrekte Position hinter dem Feind aber nicht genau registriert und ihm stattdessen einfach auf die Rummel haut. Trotzdem: Wer hinter den Feind kommt, hat gute Chancen, eine Exekution hinzubekommen.

Zur Übersicht: Alle Takedown-Manöver im Video

Um die Vollstrecker-Medaille zu erhalten, müsst ihr insgesamt 10 Exekutionen erfolgreich durchführen. Gerade weil es so schwierig ist, unbemerkt hinter einen Gegner zu gelangen, kostet diese Herausforderung vor allem Zeit! Es gibt aber ein paar Tricks, die euch das Leben erleichtern:

Aktuell finden sich einige Berichte, dass Dead Silence nicht korrekt funktioniert und die Schrittgeräusche häufig nicht abdämpft. Ein Fix ist laut den Entwicklern in Arbeit.

Bis dahin kann als Workaround funktionieren, geduckt in die Schützennester zu schleichen. Mit dem Perk Tracker könnt ihr eure Geschwindigkeit in der Hocke um 30 Prozent erhöhen. Das hilft.

We have. A fix is in the works but it’s a change that we can’t do instantly. It’s coming!