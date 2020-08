Die Gerüchte sind wahr: CoD Black Ops: Cold War wird tatsächlich in Warzone enthüllt. Am 26. August ist es soweit, wir bekommen endlich offizielle Infos zu Call of Duty 2020.

Zumindest, was die Art der Enthüllung betrifft, haben die zahlreichen Leaks um CoD 2020 Recht behalten. Ob noch mehr Wahres an den Gerüchten dran ist, erfahren wir wohl spätestens morgen. Wie genau ihr bei der Vorstellung dabei seid, sagen wir euch jetzt.

Enthüllung in Verdansk

Hier findet der Reveal statt: Wie der offizielle Twitter-Account von Call of Duty verrät, seht ihr die offizielle Enthüllung live in Verdansk, also der fiktiven Stadt, in der Warzone spielt. Um hautnah dabei zu sein, müsst ihr euch also im Battle Royale einloggen.

Um diese Zeit läuft der Reveal: Laut dem Tweet geht es am 26. August um 19:30 Uhr deutscher Zeit los.

Ich besitze Warzone aber gar nicht! Ihr könnt euch die kostenlose Version des Battle Royale bei Battle.net herunterladen - was allerdings üppige 175 GByte freien Speicher erfordert. Oder ihr haltet einfach die Augen bei Twitch, Youtube und Co. auf. Garantiert wird das Event dort von zahlreichen Streamern live übertragen.

Das wissen wir schon über CoD 2020

Dank der Reveal-Kampagne, die schon seit einigen Wochen läuft, sickerten immer mehr Informationen über Black Ops: Cold War durch. Es geht zurück in die Zeit des Kalten Krieges, Schauplatz wird unter anderem Vietnam.

Warzone wird auch weiterhin eine Verbindung zu Black Ops: Cold War haben. Wie genau das aussieht, ist noch unbekannt, aber Leaks nennen zum Beispiel eine neue Map.

Laut bisher unbestätigten Gerüchten startet schon im September die Beta, zu der Vorbesteller wohl erneut zuerst Zugang bekommen. Und es gibt möglicherweise sogar einen Preorder-Bonus, den ihr in Modern Warfare und Warzone einlösen könnt.