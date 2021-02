2021 kommt ein neues Call of Duty - doch niemand weiß, von wem

Am Abend des 4. Februar 2021 fand die vierteljährliche Investorenkonferenz von Publisher Activision Blizzard statt. Wie jedes Mal gab es dabei spannende Infos: Unter anderem wurde bekanntgegeben, dass Spieler dieses Jahr nicht mehr mit Diablo 4 und Overwatch 2 rechnen sollen.

Außerdem wurde bestätigt, dass auch 2021 wieder ein neues Call of Duty erscheinen wird. Wer den neuen Teil entwickelt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wer könnte CoD 2021 entwickeln?

Seit 2014 entwickeln drei verschiedene Studios die Spiele der Call-of-Duty-Reihe:

Infinity Ward , die das erste Call of Duty und alle Modern-Warfare-Titel entwickelten.

, die das erste Call of Duty und alle Modern-Warfare-Titel entwickelten. Treyarch , die für die Black-Ops-Spiele verantwortlich zeichnen.

, die für die Black-Ops-Spiele verantwortlich zeichnen. Sledgehammer Games, von denen bisher Advanced Warfare und WW2 kamen.

Aktuellen Gerüchten zufolge soll Sledgehammer Games für die Entwicklung von CoD 2021 verantwortlich sein. Ursprünglich hätte das Studio seinen nächsten CoD-Titel bereits 2020 veröffentlichen sollen.

Aufgrund eines turbulenten Jahres 2018, in dem die beiden Gründer Michael Condrey und Glen Schofield sowie zahlreiche Mitarbeiter das Unternehmen, musste Activision das geplante Spiel nach hinten verschieben und Black Ops: Cold War vorziehen, um den seit fast 20 Jahren intakten, jährlichen Release-Rhythmus beizubehalten.

Laut Insider Tom Henderson, der in der Branche als sehr gut informiert gilt, soll dies allerdings noch nicht zu 100 Prozent feststehen. Aktuell sollen sich Sledgehammer und Infity Ward ein »Entwicklerrennen« darum liefern, welches Spiel zuerst fertig wird und dieses Jahr erscheinen darf:

Link zum Twitter-Inhalt

Eine Bestätigung gibt es wohl erst, wenn das Spiel offiziell angekündigt wird: In der Regel geschah dies immer im Mai, 2020 verschob sich die Ankündigung von Cold War aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie auf August.

Was wissen wir bereits über CoD 2021?

Erst Anfang Januar 2021 gab es erste Gerüchte zum Setting des neuen Sledgehammer-Spiels: Angeblich soll das kommende Spiel in einen fiktiven Dritten Weltkrieg behandeln. Laut Tom Henderson soll an diesem Leak allerdings überhaupt nichts dran sein. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel:

52 0 Mehr zum Thema CoD 2021 im 3. Weltkrieg?

Infinity Ward soll hingegen an einem direkten Nachfolger zum äußerst erfolgreichen Call of Duty: Modern Warfare von 2019 arbeiten. Bis wir wirklich wissen, welcher Titel das Rennen um den diesjährigen Release gewinnt, lassen sich also keine verlässlichen Aussagen treffen.

Lediglich beim Release-Datum können wir uns relativ sicher sein: Das neue CoD wird mit großer Sicherheit, wie jedes Jahr, zwischen Ende Oktober und Mitte November erscheinen.