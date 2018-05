CoD: Black Ops 4 - Kein Aim Assist im PvP-Multiplayer, nur für Zombies

Keine Hilfe mehr für Controller-affine PC-Spieler: Wie Treyarchs Community Manager Rob Smith via Reddit verkündete, wird Call of Duty: Black Ops 4 auf dem PC keinen Aim Assist für die Gamepad-Steuerung erhalten. Dies betrifft alle PvP-Multiplayermodi, also auch das neue Battle Royale »Blackout«.

"So einfach ist das!"

Das Volk hat gesprochen

Diese Entscheidung sei auf Basis von Community-Feedback gefallen. In der Tat rufen Spieler der Serie schon seit Jahren nach einem Ende des umstrittenen Features, besteht doch der Verdacht, dass geübte Controller-Spieler durch einen Aim Assist in einigen Situationen unfairen Vorteil gegenüber Maus-und-Tastatur-Spielern erlangen können. Auch wird das Feature seit Jahren missbraucht, um Aim Assist und Maus-Tastatur-Steuerung zu mischen und damit beide Vorteile in allen Situationen zu erhalten. Die Reaktionen auf Reddit fallen erwartungsgemäß überwiegend positiv aus.

Entwickler Treyarch befinde sich aktuell noch in der Testphase der Pre-Alpha von CoD: Black Ops 4, um die bestmögliche Gameplay-Erfahrung zu erschaffen. Dass mit dem Aim-Assistenten zum Release von Black Ops 4 Schluss ist, sei aber sicher. Allerdings: Im Zombie-Modus, der wie gewohnt im Koop bestritten weird, wird der Aim Assist aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin verfügbar sein. Beim gemeinsamen Zusammenspiel (gerne gemütlich auf der Couch) soll der Controller-Spieler keinen Nachteil erhalten.

