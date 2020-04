Call of Duty verschenkt gerade 15 Euro teure Ingame-Belohnungen

Call of Duty: Modern Warfare & Warzone zeigen sich gerade äußerst spendabel - und viele Leute bekommen's gar nicht mit. Denn zum Wochenende werden nicht nur die Preise für Tier-Aufstiege im Battle Pass reduziert, sondern Activision verschenkt auch 10 Stufenaufstiege im Wert von knapp 15 Euro. Nur muss man das Gift Pack erstmal finden. Doch keine Sorge, wir helfen euch.

Vorab allerdings eine wichtige Info: Ihr könnt euch dieses Stufenaufstiege-Paket alternativ auch für Season 3 sichern, falls ihr mit dem aktuellen Battle Pass bereits auf Level 100 seid! Solltet ihr die CP, die ihr beim Aufsteigen erhaltet, gehamstert haben, dann startet ihr mit beidem in Season 3 also völlig kostenlos auf Stufe 10.

Wo kann ich das Gift Pack freischalten?

Um das Geschenk zu aktivieren müsst ihr zur (recht unübersichtlichen) Shop-Seite wechseln. Dort gibt's weit unten einen Bereich namens »Just for you«, im Deutschen heißt er »Individuell«. Dort klickt ihr auf das Gift Pack und löst das Bundle ein. Der Individuell-Bereich sieht so aus:

Regulär kostet eine Stufe im Battle Pass 150 CoD Points, umgerechnet etwa 1,50 Euro. Durch die zehn Levelaufstiege, die Activision gerade für umme verteilt, bekommt ihr also ein Geschenk im Wert von 15 Euro. Es lohnt sich übrigens nicht, damit bis in die hohen Tier-Stufen zu warten, denn die Geschwindigkeit, mit der ihr den Battle Pass freischaltet, bleibt über die gesamten 100 Tiers gleich.

Der Endspurt beginnt! Ab Freitag, dem 3. April 2020, startet das Saison-Finale von Season 2 in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. Während dieses Endspurts könnt ihr den kompletten Multiplayer von Modern Warfare komplett kostenlos spielen. In dieser Zeit ist also nicht nur Warzone Free2Play.

Außerdem erhaltet ihr doppelte XP auf alles, also Waffen-Level, Battle-Pass-Aufstiege und euren Soldatenrang. Letzteres solltet ihr im Blick behalten: Ihr habt nur noch wenige Tage Zeit, euren Offiziersrang auf 155 zu bringen, um die legendäre Blaupause freizuschalten. Noch mehr Infos findet ihr in unserer Übersicht zum Ende von Season 2.