CoD: Modern Warfare 2 erscheint angeblich morgen - mit Einschränkung

Die Hinweise auf Call of Duty: Modern Warfare 2 - Remastered verdichten sich von Tag zu Tag. Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche, jetzt fanden Dataminer im Code des neuen Updates handfeste Bilder eines etwaigen Remasters. Doch damit nicht genug: Das Remaster soll bereits am Montag, dem 30. März 2020 erscheinen! Allerdings mit Einschränkung.

Wer sind die Leaker? Die beiden Leaker Okami und TheGamingRevolution lagen bereits mit vielen Vorhersagen über kommende CoD-Entwicklungen richtig. So trafen ihre Prognosen zum Warzone-Battle-Royale beispielsweise voll ins Schwarze. Nun sind sich beide einig: Modern Warfare 2 Remastered kommt schon am Montag.

I just spoke to @Okami13_, and according to him, Modern Warfare 2 Campaign Remastered is releasing next Monday on the 30th of March!