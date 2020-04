CoD: Modern Warfare 3 soll angeblich auch ein Remaster bekommen

Bislang ist es nur ein unbestätigtes Gerücht: Ein Remaster für Call of Duty: Modern Warfare 3 soll bald kommen. Nachdem erst kürzlich die Kampagne des Vorgängers Modern Warfare 2 neu aufgelegt wurde, klingt das Ganze zumindest nicht komplett abwegig.

Wir haben bereits eine Anfrage an Activision geschickt - sobald wir eine Antwort bekommen, werden wir diesen Artikel selbstverständlich updaten.

Achtung! Da es sich hier lediglich um nicht verifizierte Gerüchte handelt und Activision sich bisher nicht dazu geäußert hat, solltet ihr die folgenden Infos mit angemessener Vorsicht genießen.

Die ersten Gerüchte kamen bereits vor Wochen auf: Der bekannte Leaker TheGamingRevolution behauptete via Twitter, dass bereits »seit einer Weile« am Remaster von Modern Warfare 3 gearbeitet werde. Der Account, von dem der Tweet stammte, wurde inzwischen wegen Regelverstößen gesperrt, ein Zitat findet ihr bei thegamepost.

Wie glaubwürdig ist der Leaker? Zumindest den Warzone-Modus für das aktuelle Modern Warfare sagte TheGamingRevolution unter anderem korrekt voraus. Generell ist der Kanal, was Gerüchte und Insider-Infos rund um Call of Duty angeht, gut informiert.

Angeblich ist das Remaster bereits fertig

TheGamingRevolution spricht auch in einem aktuellen Youtube-Video über das angebliche Remaster. Er behauptet, dass es inzwischen fertiggestellt sei, er wisse aber nicht, ob nur die Solo-Kampagne neu aufgelegt werde oder ob es auch einen Multiplayer geben wird.

Als möglichen Hinweis, der in der Remastered-Kampagne von Modern Warfare 2 versteckt sein soll, nennt er die Beschriftung von Ingame-Artworks zum Museum. Auf deren Plaketten steht, dass sie Teil der »Remastered Collection« sind. Zwei Spiele bezeichnet man üblicherweise noch nicht als Collection, daher vermutet er ein drittes Reboot.

Die Coronavirus-Pandemie soll laut dem Leaker übrigens keinen negativen Einfluss auf den Zeitplan gehabt haben. Wann genau MW3 Remastered kommen soll, könne er nicht sagen. Bisher ist schließlich noch nicht einmal das MW2-Reboot für PC und Xbox One erschienen:

Es könnte also noch eine Weile dauern, bis MW3 Remastered offiziell bestätigt wird, selbst wenn die angebliche Neuauflage wirklich schon fertig in der Schublade liegen sollte. Allerdings erfolgte die offizielle Ankündigung für MW2 ja auch erst unmittelbar vor Release. Eine ähnlich überraschende Veröffentlichung wäre also theoretisch wieder denkbar. Bis Activision sich zu Wort meldet, bleibt natürlich alles reine Spekulation.

Modern Warfare 2 erscheint erneut geschnitten: Wie das Original kommt auch das Remastered in Deutschland ohne die Skandal-Mission »No Russian«. In unserem Video zu den kontroversesten Missionen aus CoD sprechen wir über acht besonders schockierende Szenen.