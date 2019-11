CoD Modern Warfare: Doppel-XP-Event soll euch fit für Season 1 machen

Die erste Season in Call of Duty: Modern Warfare startet am 3. Dezember. Um euch vorzubereiten, könnt ihr schon jetzt für doppelte Erfahrungspunkte spielen. Das Doppel-XP-Event in CoD MW läuft bis zum 2. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit.

Bis dahin bekommt ihr zwei Mal so viel Konto- und Waffen-XP, wenn ihr die Multiplayer-Modi des neuen Call of Duty spielt. Ihr schreitet also nicht nur in eurem Account schneller voran und schaltet neue Waffen, Gadgets und Abschuss-Serien frei, sondern levelt auch eure Waffen mit doppelter Geschwindigkeit.

So schaltet ihr schneller neue Waffen-Modifikationen wie Visiere, Magazinerweiterungen und Mündungsaufsätze frei. Diese Mods verändern das Waffenverhalten teils drastisch, eine große Auswahl gibt euch also mehr taktische Optionen für eure Matches.

Neben neuen Waffen bringt der Saison-Start aber auch das nächste Update mit sich, denn Modern Warfare hat knapp einen Monat nach seinem Release immer noch mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Welche Baustellen es im neuen CoD gibt, haben wir ausführlich im folgenden Video besprochen:

Was bringt Season 1 in CoD MW?

Das Doppel-XP-Event in Modern Warfare findet direkt vor Beginn der ersten CoD-Saison statt. Am 3. Dezember wird euer Fortschritt über Rang 55 hinaus zurückgesetzt und ihr könnt im Zeitraum der Season erneut 100 Officer-Ränge aufsteigen.

Wozu das Ganze? Während der Saison könnt ihr euch mit dem kommenden Battle Pass kosmetische Items für euch und eure Waffen freispielen. Denn zusätzlich zu kostenlosen Inhalten ist dann in CoD MW auch ein kostenpflichtiger Battle Pass verfügbar, der nochmal mehr Belohnungen für Levelaufstiege beinhaltet.

Außerdem liefert Season 1 in CoD MW einen Schwung neuer Spielinhalte, darunter altbekannte Mehrspieler-Karten aus den klassischen Serienteilen. Auch neue Modi, Koop-Missionen und Waffen gehen an den Start. Anders als in früheren Serienteilen will Publisher Activision diesmal komplett auf DLCs und Lootboxen verzichten und macht alle Spielinhalte kostenlos für Besitzer von Call of Duty: Modern Warfare verfügbar.

Übrigens haben wir unter GameStar-Lesern eine große Umfrage durchgeführt, welche Features das neue CoD am dringendsten braucht. Ihr habt euch mit großer Mehrheit für neue Maps ausgesprochen. Somit dürften viele von euch schon sehnlich auf den Start von Season 1 warten.

Mehr zum Thema: