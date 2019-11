Der »Patch, auf den alle warten«, ist eingetroffen: Infinity Ward hat Update 1.09 für Call of Duty: Modern Warfare auf die Server gespielt, der Client-Download ist bereits via Battle.net verfügbar. Die Größe des CoD-Updates zeigt sich auch in der Datenmenge und beläuft sich auf rund 20 GB.

Die Highlights aus Patch 1.09

Neue SpecOps-Einsätze: Patch 1.09 bringt neue Inhalte für CoD MW: Die beiden SpecOps-Operationen Harbinger« und »Brimstone« sind neu, dazu kommt die Koop-Einzelmission »Door Kick«.

Sterne-Ranking für SpecOps-Missionen: Außerdem erhält Classic SpecOps ein 3-Sterne-Bewertungssystem basierend auf der Zeit, die Spieler benötigen. Eure hier gezeigte Leistung liefert nun auch Erfahrungspunkte und Unlocks für den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare.

Neue Playlist für Hardcore-Spieler: Der Multiplayer-Part bekommt mit Realismus-Moshpit eine neue Playlist für den Hardcore-Modus, die die bisherige Mischung ersetzt. Hier wird Domination, Hardpoint, Headquarters und Kill Confirmed auf Tag- und Nachtkarten gespielt.

Gun Game kehrt zurück: Mit Waffenspiel gibt's einen weiteren (bereits aus früheren Serienteilen bekannten) Multiplayer-Modus. Hier arbeitet ihr euch in einem Deathmatch durch das Waffenarsenal, indem ihr einen Kill mit jeder Waffe erzielt und dadurch die nächste erhaltet.

Fehler behoben: Weitere Änderungen in den Patch Notes von Update 1.09 für CoD Modern Warfare betreffen die Killstreaks, die Progression und die Perks. Dort wurden vornehmlich Bug Fixes betrieben.

Außerdem geht Entwickler Infinity Ward einige von der Community kritisierte Probleme von Call of Duty: MW an. Darunter die Schrittgeräusche, die erneut neu ausbalanciert wurden. So wurde die Lautstärke der Steps während des geduckten Gehens und beim Laufen mit angelegter Waffe angepasst.

Auf der zweiten Seite dieser Meldung lest ihr die kompletten Patch Notes im englischen Original.

