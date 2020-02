CoD: Modern Warfare - Enddatum von Season 2 bekannt

Der Startschuss ist gefallen: Call of Duty: Modern Warfare befindet sich mittlerweile in der zweiten Season. Es gibt mehrere neue Karten - darunter Fan-Liebling Rust -, neue Operatoren - darunter Fan-Liebling-Ghost - sowie neue Waffen. Außerdem teasert das Menü sehr deutlich einen baldigen Battle-Royale-Modus an. Doch bis wann läuft der Spaß?

Das Enddatum von Season 2 steht fest: Bis zum 7. April 2020 um 19 Uhr habt ihr Zeit, euren Battle Pass hochzuleveln. Natürlich ist durchaus möglich, dass sich die Season analog zur ersten Season um einige Tage verlängert. Generell lassen sich aus Season 1 einige Muster für Season 2 prognostizieren:

Im großen März-Update dürften die restlichen Inhalte kommen: Die Map Khandor Hideout, die Operatoren Talon und Mace sowie die verbleibenden Modi und Waffen.

dürften die restlichen Inhalte kommen: Die Map Khandor Hideout, die Operatoren Talon und Mace sowie die verbleibenden Modi und Waffen. Gegen Ende der Season im April dürften Doppel-XP-Tage starten, in denen ihr im Endspurt euren Battle Pass schneller hochleveln könnt.

5 2 Mehr zum Thema In CoD: Modern Warfare könnt ihr jetzt eigene Doppel-XP-Events starten

Ob der Battle Royale Warzone ebenfalls im Rahmen des März-Updates startet, ist allerdings derzeit noch ungewiss. Wir halten ein baldiges Erscheinen aber für durchaus realistisch. Den Timer für die verbleibende Season könnt ihr übrigens selbst jederzeit überprüfen - im Battle-Pass-Menü seht ihr ingame einen präzisen Countdown.