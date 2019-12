Bereits Mitte November wollen Dataminer im Code von Call of Duty: Modern Warfare klare Indizien für einen möglichen Battle-Royale-Modus entdeckt haben. Veröffentlicht wurde eine mutmaßliche Map und diverse Details zum Spielmodus. Alle Infos dazu findet ihr in unserer Meldung zum ersten Battle-Royale-Leak. Jetzt landete ein anderer Spieler offenbar durch einen Glitch in besagter Riesen-Map.

Via Reddit veröffentlicht User Nateberg3 seinen Fund. Ursprünglich wollte er in ein reguläres SpecOps-Koop-Match laden, endete dann jedoch hoch über den Wolken. Der Rundumblick zeigt Teile der SpecOps-Karten, beispielsweise das große Stadion aus der ersten Operation. Die Map besteht jedoch auch aus Versatzstücken der großen Ground-War-Karten.

Wir haben bei Activision um ein offizielles Statement gebeten, bisher jedoch noch keine Antwort erhalten. Ganz grundsätzlich wäre aber durchaus möglich, dass Modern Warfare mit seinen riesigen Karten noch mehr geplant hat, als bloß Hintergründe für die doch recht nebensächlichen SpecOps-Missionen zu bieten. Bis wir eine Publisher-Bestätigung haben, solltet ihr die Sache jedoch mit entsprechender Skepsis behandeln.

