Nach einem Wochenende mit doppelten XP und frischer 3v3-Playlist, steht in der Woche ab dem 20. Januar ein neues großes Update für Call of Duty: Modern Warfare an.

Die Entwickler teasern den Patch in einem offiziellen Blog-Posting an. Zu den Inhalten gibt's zwar innerhalb dieses Postings keine konkreten Angaben - das öffentlich einsehbare Trello-Board von Infinity Ward lässt aber einige Prognosen zu.

So sind im Board einige Probleme mit dem grünen Label »Fixed in a future update« markiert - also im Prinzip erledigt und für die Auslieferung bereit. Folgende Fixes stehen in der Liste:

Ein tödlicher Busch in Port of Verdansk soll nicht länger Menschen töten.

Exploits und Grafikfehler im Ground War werden behoben.

Das Kollisionsproblem, dass Team-Mitglieder einander wegschieben lässt, wird angegangen.

Ein Bug, der auf Shipment Cruise Missiles nicht richtig funktionieren lässt, verschwindet.

Spieler sind in der Lage, auf St. Petrograd in Hardpoint den Punkt einzunehmen, während sie sich im Hotel befinden.

Ab und an können Spieler in einem Match weder Schaden austeilen, noch einstecken, sind also quasi auf Passiv geschaltet - das soll behoben werden.

Spieler cheaten auf dem PC durch ein Ausnutzen des Aim-Assist-Features.

Die Entwickler betonen, dass die Trello-Liste nicht alle aktuellen Probleme und Fixes umfasst, sie ist jedoch ein wichtiger Indikator für kommende Änderungen.

In puncto Content rechnen wir neben der wöchentlich rotierenden Playlist am Dienstagabend mit der versprochenen Armbrust, die bis zum Auslaufen von Season 1 angedeutet wurde. Der Patch soll für PC, PS4 und Xbox One zeitgleich aufgespielt werden.

