CoD: Modern Warfare - Season 2: Neue Modi und Infos geleakt?

Die Zukunft von Call of Duty: Modern Warfare ist derzeit ungewiss. Der Start von Season 2 wurde auf Mitte Februar verschoben, über neue Inhalte sprechen die Entwickler allerdings noch nicht.

YouTuber und Leaker TheGamingRevolution will zumindest für etwas Klarheit sorgen und wertet in einem neuen Video weitere Daten aus, die er im Code des Spiels gefunden haben will.

Die wichtigsten Behauptungen des Videos

Neuer Modus für Season 2: One in the Chamber - Ihr sammelt Munition, indem ihr Gegner tötet.

- Ihr sammelt Munition, indem ihr Gegner tötet. Neuer Modus für Season 2: All or Nothing - Ihr startet nur mit leerer Pistole und Wurfmessern und »sammelt« euch hoch.

- Ihr startet nur mit leerer Pistole und Wurfmessern und »sammelt« euch hoch. Neue Waffen: Eine neue SMG, eine neue LMG und ein ballistisches Messer werden in Season 2 hinzugefügt.

Wie immer gilt: Behandelt diese Leaks als Gerüchte. TheGamingRevolution hatte in der Vergangenheit allerdings durchaus einige Treffer. Beispielsweise sagte er in einer ersten Leak-Welle korrekt die Maps Crash und Shoot House voraus. TheGamingRevolution veröffentlichte außerdem Ladebildschirme und Bilder von einem potenziellen Battle-Royale-Modus. Und der ist auch Gegenstand seines neuesten Videos:

Zankapfel bleibt der Zustand des Battle Royale: Angeblichen Insider-Infos von TheGamingRevolution zufolge soll der Battle Royale verschoben worden sein.

Unklar ist allerdings, über welchen Zeitraum sich diese Verschiebung erstreckt. So könnte er durchaus bereits in Season 2 stecken, mit ein bisschen Pech allerdings komplett auf die Reservebank geschoben worden sein.

Gerüchte um einen BR-Modus in Call of Duty: MW halten sich hartnäckig. Zuletzt war im Dezember die mutmaßliche Battle-Royale-Map per Glitch aufgetaucht.