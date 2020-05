Am 3. Juni 2020 startet Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und macht Franchise-Veteran Captain Price endlich zum spielbaren Operator. Das bestätigte der offizielle Trailer zum Update - im folgenden liefern wir euch einen Überblick über die neuen Waffen Vector und Galil und die Map, bei der es sich um Scrapyard aus Modern Warfare 2 handeln könnte.

Captain Price: Endlich als Operator spielbar

Der Kriegsveteran mit der beeindruckenden Gesichtsbehaarung gehört zweifelsohne zu den größten Fan-Lieblingen der Call-of-Duty-Reihe. Immerhin hat sich Captain Price bereits durch sämtliche Modern-Warfare-Teile geballert, sein Großvater mischte sogar im Zweiten Weltkrieg mit.

Der offizielle Trailer zu Season 4 bestätigt nun, dass Captain Price für Besitzer des neuen Battle Pass als Operator spielbar sein wird. Hinweise und Spekulationen dafür gab es bereits im Vorfeld, als sich die beiden Schurken Victor Zakhaev und Khaled Al-Asad in einem Teaser-Trailer aus Furcht vor Captain Prices Auftritt in die Höschen machten.

Kyle »Gaz« Garrick wird mit Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare übrigens ebenfalls zum spielbaren Operator - aber seien wir mal ehrlich: Price ist ohne Zweifel der Star des kommenden Updates.

Vector und Galil als neue Waffen?

Damit ist es mit neuem Inhalt für Modern Warfare natürlich noch nicht getan: Wer einen genauen Blick auf die Waffen im Season-4-Trailer wirft, kann möglicherweise die folgenden beiden Schießprügel ausmachen, die mit dem neuen Update spielbar werden könnten:

Galil: Ein Sturmgewehr der israelischen Armee, dass in Call of Duty: Black Ops 2 mit Aufsätzen wie einer Magazinerweiterung, Rotpunktvisier und Schalldämpfer ausgerüstet werden konnte.

Dass diese beiden Waffen mit Season 4 Teil von Call of Duty: Modern Warfare ist zwar noch nicht hundertprozentig bestätigt, würde sich aber mit einem vorangegangenen Leak decken: Demzufolge werden nicht nur die Galil und Vector spielbar, sondern auch irgendwann die B&T ACP9, die HKG 28 sowie die Barret XM109.

Scrapyard: Rückkehr eines Fan-Favoriten?

Im Trailer versteckt sich außerdem noch ein Hinweis auf die neue Map: Im Schriftzug »Season 4« lassen sich die Umrisse der beliebten Map Scrapyard erkennen, die Fans der Call-of-Duty-Reihe schon in Modern Warfare 2 begeisterte.

Spieler von Modern Warfare hatten sich die Karte bereits seit Monaten für das aktuellste CoD gewünscht - mit Season 4 scheint Entwickler Infinity War dem endlich nachzukommen.

Verabschiedet sich die Warzone-Map Verdansk?

Damit sind wir noch immer nicht am Ende angelangt: Bereits im Vorfeld wurde von den Entwicklern in Season 4 der »Verlust« der Warzone-Karte Verdansk angeteast, worauf im neuen Trailer jetzt nochmal Bezug genommen wird.

Fans spekulierten, dass in der Battle-Royale-Auskopplung von Modern Warfare ein Atomkrieg bevorsteht, der in Zusammenhang mit den erst kürzlich geöffneten Bunkern von Warzone steht. So soll im tiefsten Inneren von Bunker 11 eine Atombombe schlummern, die einen nuklearen Krieg nach sich zieht.

Dadurch könnte das Call-of-Duty-Battle-Royale in seinen Grundfesten erschüttert werden und einmal ordentlich umgekrempelt werden. Bis es soweit ist, habt ihr aber immer noch bis zum 3. Juni Zeit, bis Season 4 von Modern Warfare startet. Vielleicht hilft euch ja bis dahin unser Bunker-Guide weiter, mit dem ihr euch in Warzone ordentlich Loot sowie die MP7-Blaupause sichern könnt.