Battle Pass von CoD Season 5: Kosten, Tiers & alle Inhalte

Call of Duty: Modern Warfare startet heute, am 5. August 2020, in die 5. Season. Das bedeutet - neben zahlreichen Änderungen am Multiplayer, den Maps und dem Battle Royale Warzone - ein neuer Battle Pass ist da.

Wir haben die Belohnungen und Kosten für euch in der Übersicht, damit ihr entscheiden könnt, ob er sich für euch lohnt. Die komplette Übersicht aller neuen Karten, Spielmodi und sonstiger Änderungen von Season 5 findet ihr in unserer großen Übersicht:

115 4 Mehr zum Thema CoD Season 5: Alle Infos, Maps & Waffen

Neue Waffen im Battle Pass von Season 5

Wie schon in Season 4 stecken auch diesmal zwei neue Waffen im Battle Pass. Die könnt ihr übrigens auch in der kostenlosen Variante des Battle Pass freischalten.

ISO SMG - Tier 15: Auch bekannt als ACP-9. Eine leichte 9mm-Maschinenpistole, die schnell feuert und auf kurzen Distanzen viel Schaden anrichtet.

Auch bekannt als ACP-9. Eine leichte 9mm-Maschinenpistole, die schnell feuert und auf kurzen Distanzen viel Schaden anrichtet. AN-94 - Tier 31: Dieses russische Sturmgewehr hat ein »Hyperburst«-Feature, das unmittelbar nach einer Salve direkt eine zweite hinterher feuert, ohne dass ihr nennenswerten Rückstoß zu spüren bekommt.

Neue Operator im Battle Pass von Season 5

Direkt zum Start der neuen Season, also bei Tier 0 eures Battle Pass, bekommt ihr Zugriff auf den neuen Operator Lerch, für den ihr in Operator-Missionen die Skins »Gargantua« und »Colossus« freischalten könnt. Er ist der Anführer der neuen Fraktion Shadow Company.

In der Roadmap zu Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare stehen noch zwei weitere, neue Operators: der geheimnisvolle Velikan und der Tracker Morte. Beide sollen im Lauf der nächsten Wochen als Store-Bundles erhältlich werden.

Weitere Inhalte des Battle Pass von Season 5

In den insgesamt 100 Tiers stecken noch viele weitere Belohnungen fürs Freischalten. Darunter sind XP-Boosts, aber auch kosmetische Gegenstände wie Operator-Skins und Anhänger. Eine Übersicht:

CP-Punkte, also die Ingame-Währung

Erfahrungs-Boosts, die euch das Leveln erleichtern (Zum Beispiel doppelte Waffen-XP für 1 Stunde auf Tier 3)

Freischaltbare Musiktracks, die ihr in Matches anhören könnt

Waffen-Blaupausen

Operator-Skins

Fahrzeug-Skins

Anhänger und Aufkleber, mit denen ihr eure Waffen dekorieren könnt

Ganz genau könnt ihr euch die einzelnen Ränge direkt im Spiel anschauen - dort lässt sich der komplette Battle Pass durchklicken. Eine Übersicht gibt's auch hier auf dem Youtube-Kanal WhatsImmortal:

Link zum YouTube-Inhalt

Wie bekomme ich den Battle Pass für Season 5?

Der Battle Pass (Standard)

Wie üblich kostet euch der normale Battle Pass auch in dieser Season wieder 1000 CP, umgerechnet etwa 10 Euro. Anschließend könnt ihr alle 100 Tiers, also Ränge, freispielen.

Das Battle Pass Bundle

Ihr könnt auch für 2400 CP (ungefähr 20 Eur) das Battle Pass Bundle kaufen. Damit schaltet ihr sofort die ersten 20 Ränge und deren Belohnungen frei. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch auch weitere Tier-Stufen kaufen, jede einzelne kostet 150 CP. Wenn ihr das Bundle plus die 80 verbleibenden Tiers kauft, gebt ihr dafür 14.400 CP aus, das wären ungefähr 120 Euro. Das ist ein teures Vergnügen, aber natürlich kein Muss!

Das gibt's kostenlos

Beachtet , dass ihr die mit »Free« gekennzeichneten Belohnungen auch komplett ohne Battle Pass erspielen könnt. Dazu gehören die beiden neuen Waffen - kostenpflichtig sind nur kosmetische Inhalte und Boosts.

CP-Punkte im Battle Pass verdienen

Wie schon in der letzten Season stecken auch diesmal wieder Punkte im Battle Pass, insgesamt 1300 CP - also mehr, als ihr für die günstige Variante ausgebt. Die Punkte könnt ihr zum Beispiel für den Battle Pass von Season 6 sparen. Aller Voraussicht nach wird dieser auch wieder 1000 Punkte kosten.