Heute, am 5. August 2020, geht es los und die fünfte Season von Call of Duty: Modern Warfare startet. Doch nicht alle Inhalte sind sofort verfügbar. Einige werden erst im Lauf der Season in den Shooter integriert. Die offizielle Roadmap verrät, wann welcher Content veröffentlicht wird:

Was euch zum Launch erwartet

Zum Release gibt es direkt eine große Ladung an Inhalten, bestehend aus neuen Karten, Spielmodi, Waffen und einem weiteren Operator. Hier findet ihr auf einen Blick die wichtigsten Infos zum Start von Season 5. Falls ihr nach der kompletten Zusammenfassung zur neuen Season sucht, seid ihr hier in unserem Season-5-Hub richtig:

Das kommt im Season-Verlauf

Danach ist jedoch noch nicht Schluss. In den darauf folgenden Patches wird noch einmal ähnlich viel Content in Form von Modi, Waffen und Operatoren hinterhergeschoben.

Neue Modi für den Multiplayer

Bare Bones: Hier wechselt ihr durch verschiedene Spielmodi, müsst aber stets ohne Killstreaks, Upgrades und Perks auskommen. Interessant besonders für die Shooter-Puristen unter euch.

Ground War Reinforce: Eine Abwandlung des bereits bekannten Ground-War-Modus (in der deutschen Version Bodenkrieg), in der ein Respawn nur möglich ist, wenn das eigene Team eine Flagge erobert.

Mid-Season-Event

In der Roadmap findet sich ein nicht näher beschriebenes Mid Season Event. Um was es sich genau dabei handelt, ist unklar - allerdings spekulieren Fans schon seit geraumer Zeit, ob die »Days of Summer« 2020 zurückkehren konnte. Ein solchen Ingame-Fest gab es schon in Infinite Warfare und derzeit auch in CoD Mobile.

Neue Operators

Im Laufe der Season tauchen der schwer gepanzerte Velikan und vermutlich noch ein weiterer Operator namens Morte im Ingame-Shop auf - haltet die Augen nach den entsprechenden Bundles offen.

Neuer Warzone-Modus

Der angekündigte, neue Modus heißt King Slayer, also Königsmörder. Was genau sich dahinter versteckt, wurde noch nicht bekannt gegeben. Allerdings gab es in Advanced Warfare eine gleichnamige Medaille für Spieler, die als erste den bestplatzierten Spieler des gegnerischen Teams erledigten. Möglicherweise geht es im neuen Warzone-Modus um das Gleiche - aber auf bestätigte Informationen müssen wir erstmal noch warten.

Neue Waffen

Neben einem weiteren Maschinengewehr gibt es mit den Dual Kodachis eine neue Nahkampfwaffe. Kodachis sind kurze, japanische Schwerter, die ab dem 12. Jahrhundert von Samurai getragen wurden. Im Laufe der Season bekommen eure Operators offenbar gleich zwei davon in die Hände.

Was ist mit den Cheatern?

Parallel zur neuen Season will sich der Entwickler zudem einem weiteren großen Problem annehmen: Cheatern in Modern Warfare und Warzone. Die ruinieren derzeit vielen Spielern das Erlebnis. Erst Ende Juli kündigte das Studio Infinity Ward an, dass weitere Bannwellen folgen werden.