Ein Jahr mussten PC-Spieler auf den Survival Mode in Call of Duty: Modern Warfare warten. So lange dauerte die PS4-Exklusivität des Hordemodus, die am 1. Oktober 2020 endete. Ab sofort ist der Survival Mode auch für PC und Xbox One verfügbar.

Jetzt findet die neue Spielweise im Hauptmenü bei den Koop-Modi. Klickt ihr darauf, startet das Matchmaking. Auf Wunsch spielt ihr mit bis zu drei Freunden. Leere Plätze werden vor dem Start der Partie automatisch aufgefüllt.

Was kann der Survival Mode?

Ihr tretet auf einer der Maps im Vier-Spieler-Koop gegen immer stärkere Wellen von Gegnern an. Während anfangs ungepanzerte KI-Mobs auf euch einstürmen, folgen bald gepanzerte Soldaten und sogar mächtige Killstreaks wie Juggernauts oder Helikopter.

Eure Aufgabe ist es, möglichst lange zu überleben. Dafür könnt ihr zu Boden gegangenen Team-Kollegen wieder hochhelfen. Zudem habt ihr zwischen den Wellen Zeit, euch bei verschiedenen Kaufstationen Waffen, Ausrüstung und Granaten zu kaufen, um euch im Kampf einen Vorteil zu verschaffen.

Woher kriegt man Geld? Das Geld verdient ihr, indem ihr Gegner über den Haufen schießt. Dabei haben sowohl die Stärke der Feinde als auch eure verwendeten Waffen einen Einfluss darauf, wieviele Moneten ihr als Belohnung erhaltet.

Was passiert sonst bei Call of Duty?

Seit dem Season-6-Update fahrt ihr in CoD: Warzone mit einer neuen U-Bahn unter Verdansk im Kreis. Indes kündigt sich das bevorstehende Halloween-Event schon durch gruselige Phänomene in der Spielwelt von Warzone an. Auch CoD: MW erhielt mit Season 6 neue Inhalte, darunter neue Maps und Waffen.

Und auch beim 2020er Nachfolger regt sich etwas: Kürzlich zeigte Call of Duty Black Ops: Cold War nämlich seinen Zombie-Modus. Auch hier geht es gegen KI-Gegner ans Werk, mit dem entscheidenden Unterschied, dass die als Untote zur Zeit des Kalten Kriegs unter Ost-Berlin herumgammeln.