Horror in Warzone: CoD-Spieler werden von Geistern heimgesucht

Horror-Fans läuft es kalt den Rücken runter, denn in Call of Duty: Warzone spukt es. Übernatürliche Phänomene jagen euch schon jetzt Angst ein - obwohl »Haunting of Verdansk« eigentlich noch eine Weile hin ist. Das Halloween-Event läuft vom 20. Oktober bis 3. November 2020.

Dennoch tauchen neuerdings Berichte auf, in denen Spieler von gruseligen Erlebnissen rund um Verdansk berichten. Als gäbe es in CoD: Warzone Geister, hören erschrockene Fans plötzlich ein gespenstisches Kindergelächter. Sie teilen ihre Erlebnisse in sozialen Medien:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Reddit-Inhalt

Was passiert an Halloween in CoD Warzone?

Sicher ist, es wird Nacht: Wir gehen zu Halloween in einer nächtliche Variante von Verdansk ins Battle Royale, wie der Trailer zu Season 6 zeigt:

Was das gruselige Event Haunting of Verdansk ansonsten an neuen Spielweisen und anderen Inhalten bringt, liegt offiziell noch im Dunkeln. Lediglich der Hinweis auf der Roadmap zu Season 6 von CoD: MW und Warzone spricht von »zeitlich begrenzten Modi, Belohnungen und mehr«.

Der Nachtmodus muss aber noch nicht alles sein: Wie wir wissen, sind die Entwickler für Überraschungen gut. Denkbar ist zum Beispiel, dass die Zombies über CoD Warzone herfallen, wie wir in einem extra Artikel anhand von starken Indizien analysieren.

Passend dazu enthüllte der Nachfolger Call of Duty Black Ops: Cold War kürzlich den neuen Zombie-Modus mit einem Trailer, der Ost-Berlin zu Zeiten des Kalten Kriegs zeigt. Alle Infos zu Zombies in CoD 2020 haben wir kompakt für euch zusammengefasst.

Indes startete die Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone mit zahlreichen Problemen, die inzwischen von den Entwicklern adressiert wurden. Wenn ihr problemlos spielen könnt, lohnt sich derzeit die Suche nach einem neuen, geheimen Killstreak in CoD Warzone.